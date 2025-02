Alianza Lima sorprendió y tomó una nueva decisión definitiva sobre Paolo Guerrero

Ya informamos que Paolo Guerrero pasó de vivir un sueño a una pesadilla tras su partido de Copa Libertadores 2025. Lesionándose en el duelo entre Alianza Lima vs. Nacional de Paraguay, válido por la ida de la Fase 1, el delantero no terminó el cotejo, salió lesionado y ahora se conoció nueva información sobre su estado de salud, que desde ya adelantamos no es buena.

Si bien era un riesgo que Paolo Guerrero siga jugando al fútbol profesional a sus 41 años, también era conocido el gran deseo que tiene el delantero por ser campeón con Alianza Lima. Así pues, empujado por ese ímpetu de querer siempre destacar, el atacante empezó el trabajo hacia la gloria para ser campeón de la Liga 1 temporada 2025 y pasar, por lo menos, a fase de grupos de la Copa Libertadores 2025.

Pero al parecer todos esos sueños ahora mismo están truncados luego de conocerse el real estado de salud de Paolo Guerrero. No terminando el partido ante Nacional de Paraguay por la Copa Libertadores 2025, Alianza Lima emitió información oficial. Saliendo con una férula a su llegada al aeropuerto de Perú, el ‘Depredador’ padece un esguince de segundo grado.

Paolo Guerrero tiene un esguince de segundo grado

Comunicado de Alianza sobre lesión de Paolo. (Foto: Alianza Lima)

Según la información médica oficial, un esguince de segundo grado tiene un tiempo de recuperación, en promedio, de entre 3 a 6 semanas. Sabiendo este dato, Paolo Guerrero estaría fuera de los campos no menos de un mes, haciendo cálculos. En ese sentido, Alianza Lima lo perdería hasta aproximadamente quincena de marzo. Con ello recién volvería a jugar alrededor de la fecha 6 del Torneo Apertura 2025 de la Liga 1 de Perú.

Pero, lo que quizá es más terrible aún, es que, si el tiempo estimado es el correcto, Paolo Guerrero se perdería todos los duelos que le restan a Alianza Lima durante las fases previas de clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Es decir, no estaría en la vuelta ante Nacional, y de pasar tampoco jugaría la Fase 2, y si llega a clasificar tampoco se le vería en la Fase 3.

Difícil y dura situación para Paolo Guerrero, que tendrá que empezar a analizar cuál es el mejor desenlace tanto para él como para el cuadro íntimo. Hay que recordar que últimamente el ‘Depredador’ está padeciendo varias lesiones y quizá esa sea una alerta corporal al mensaje de que ya no puede seguir en el fútbol profesional. Por su parte, Alianza Lima ya fichó a su reemplazo y seguro tendrá minutos en la Copa Libertadores 2025 o en la Liga 1 de Perú.

¿Cuánto gana Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante será uno de los mejores pagados del plantel.

¿Hasta cuándo tiene contrato Paolo Guerrero con Alianza?

Paolo Guerrero tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Firmando por dos temporadas, el atacante estará hasta los 41 años con camiseta íntima, pero se considera que renovará por al menos una temporada más.

