Jeremy Sarmiento

El sorpresivo club que se quedará con Jeremy Sarmiento en el 2026

El volante ecuatoriano Jeremy Sarmiento sigue sin jugar en el Cremonese de Italia y revelan su futuro para el 2026.

Por Gustavo Dávila

El sorpresivo club que se quedará con Jeremy Sarmiento en el 2026 Foto: Getty

Jeremy Sarmiento sigue sin tener minutos en Italia y el mercado de pases de enero es su última chance para tener minutos pensando en el Mundial 2026. Con algo de sorpresa, se conoce el club que se lo quedará durante la siguiente temporada.

Sarmiento no dejará el Cremonese en el mercado europeo de invierno, esto por la propia decisión del jugador. El futbolista reconoce que no le conviene cambiar de equipo con tanta frecuencia y espera pelearla en su nuevo club.

La situación deportiva de Sarmiento es alarmante en cuestión de minutos, y es que en más de un mes no ha jugado en ningún partido de su equipo. Esta situación se viene repitiendo desde hace varios años en sus clubes.

Tuvo algo de regularidad en la Championship de Inglaterra, logrando ascensos con el Ipswich Town y el Burnley, sin embargo ninguno renovó el préstamo de forma definitiva.

Sarmiento tiene seis meses para tener regularidad y tener opciones de volver a la Selección de Ecuador, aunque Beccacece no lo convoca prácticamente en todo el 2025.

Los números de Jeremy Sarmiento en Italia

En todo lo que va de temporada, Jeremy Sarmiento solo ha podido sumar un total de 137′ minutos con el Cremonese. Este periodo de tiempo lo alcanzó en 7 partidos. No ha vuelto a jugar con su equipo desde el pasado 7 de noviembre de 2025.

Los primeros refuerzos de Joaquín Papa para Independiente del Valle

Los primeros refuerzos de Joaquín Papa para Independiente del Valle

Jeremy Sarmiento – Brighton.

En resumen

  • Jeremy Sarmiento decidió permanecer en el Cremonese de Italia durante el mercado de fichajes de invierno.
  • El extremo ecuatoriano acumula más de un mes sin disputar minutos oficiales con su equipo actual.
  • El futbolista logró ascensos previos en Inglaterra con los clubes Ipswich Town y Burnley
gustavo dávila
Gustavo Dávila
"No debe creerse más de lo que es...": Duros cuestionamientos a Nilson Angulo en Bélgica

Arsenal podría cambiar la muy mala temporada de Pervis Estupiñán mientras su precio se desmorona

Jeremy Arévalo aún no llega a Stuttgart, pero ya recibió la peor noticia de todas

Javier Burrai encontró nuevo equipo para el 2026 ¿volverá a LigaPro?

