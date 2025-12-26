Es tendencia:
Barcelona SC

Jugador de Barcelona fue ratificado por Rescalvo pero ¡se iría libre! por los problemas del club

Uno de los titulares de Barcelona fue ratificado por Ismael Rescalvo pero no quiere seguir en el club por los problemas económicos.

Por Gustavo Dávila

Titular de Barcelona no aguantó más y gestiona irse libre Foto: IMAGO

Barcelona analiza la estructura de su plantel para el 2026 luego de un muy irregular 2025, y además de las decisiones deportivas, tendrá que convencer a sus jugadores de quedarse. Este viernes trascendió que uno de sus titulares busca irse libre tras los problemas económicos.

El periodista Gabryel Pacheco dio a conocer que Ismael Rescalvo le comunicó a Gastón Campi que lo quiere para el 2026, sin embargo el central argentino tiene otras intenciones.

El mismo comunicador informa que Campi está buscando rescindir su contrato con el club por los temas económicos que atraviesa. Así mismo detalla que, en caso de querer presionar, podría salir libre ya que tiene cuatro meses de salarios impagos.

Con esto Campi se suma a la ya larga lista de jugadores que están buscando salir del club por temas económicos. Octavio Rivero, Leonai Souza y Felipe Caicedo también declararon inconformidad.

Serían más de diez jugadores los que dejarán el club, no solo por decisión técnica sino por voluntad de los propios futbolistas. El año cerró también sin clasificación directa a Copa Libertadores.

Los fichajes de Barcelona SC para la temporada 2025

Barcelona SC ya se movió en el mercado de transferencias con varios jugadores. Los amarillos contrataron a Felipe Caicedo, Jhonny Quiñónez, Xavier Arreaga, Joaquín Valiente, Gustavo Vallecilla, José Contreras, Jean Carlos Montaño, Ignacio De Arruabarrena y Gastón Campi.

Gastón Campi vino desde San Lorenzo

Gastón Campi vino desde San Lorenzo

En resumen

  • Gastón Campi busca rescindir su contrato con Barcelona SC debido a cuatro meses de salarios impagos.
  • El entrenador Ismael Rescalvo comunicó al defensor central argentino su deseo de que continúe en 2026.
  • El club cerró la temporada sin clasificación directa a la Copa Libertadores y con crisis económica.
gustavo dávila
Gustavo Dávila
