Barcelona analiza la estructura de su plantel para el 2026 luego de un muy irregular 2025, y además de las decisiones deportivas, tendrá que convencer a sus jugadores de quedarse. Este viernes trascendió que uno de sus titulares busca irse libre tras los problemas económicos.

El periodista Gabryel Pacheco dio a conocer que Ismael Rescalvo le comunicó a Gastón Campi que lo quiere para el 2026, sin embargo el central argentino tiene otras intenciones.

El mismo comunicador informa que Campi está buscando rescindir su contrato con el club por los temas económicos que atraviesa. Así mismo detalla que, en caso de querer presionar, podría salir libre ya que tiene cuatro meses de salarios impagos.

Con esto Campi se suma a la ya larga lista de jugadores que están buscando salir del club por temas económicos. Octavio Rivero, Leonai Souza y Felipe Caicedo también declararon inconformidad.

Serían más de diez jugadores los que dejarán el club, no solo por decisión técnica sino por voluntad de los propios futbolistas. El año cerró también sin clasificación directa a Copa Libertadores.

Gastón Campi vino desde San Lorenzo

