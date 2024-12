La oportunidad de ver a un Paolo Guerrero pleno y en un nivel superlativo parece estar muy cerca de concretarse en cualquier instante. Situación curiosa pasó en Alianza Lima ahora mismo, y lo cuenta un encargado de darle tranquilidad al cuadro íntimo. Muchos dudaban de la gestión de Franco Navarro como director deportivo, por ello, había la duda gigante de lo que podría suceder. Si los jugadores lo mirarían con buenos ojos, hasta este momento.

¿Qué decisión tomaron con Paolo Guerrero?

En una charla larga con Enfocados, el propio Pepón explicó ante Jefferson Farfán y Roberto Guizasola. Lo que ha sido una decisión reciente que tomó, con respecto al capitán de la Selección Peruana. Quien, por supuesto, estará en los planes de Néstor Gorosito: “Tiene contrato con nosotros. Está feliz de estar con nosotros, intentaremos que tenga toda la tranquilidad y la facilidad. Hablé con él por teléfono, apenas llegué. Quiero que se sienta tranquilo, se sienta feliz porque es su casa”.

¿Cómo ven en Alianza Lima a Paolo Guerrero?

Franco Navarro entiende como se deben cuidar a los cracks, por eso, saluda la predisposición de una estrella internacional como es Paolo Guerrero. Todos ganan con su excelente presente: “Él ha llegado ahora y pasa algo parecido por lo que me tocó a mí que jugué dos meses en Alianza Lima, pero me retiré porque nunca pude jugar. Me inicié en los menores, pero la vida me llevó por otros caminos y terminó al final de mi carrera jugando por Alianza, algo que fue una felicidad enorme para mí”.

Finalmente, elogió lo que demuestra trabajando en el día a día. Y obviamente, valora que esté enfocado al ciento por ciento en Alianza Lima: “Tiene una vigencia increíble porque es un ejemplo de deportista. Obviamente, a la edad que tiene, no se le va a pedir lo que hacía a los 25 o 30 años. Él, Carlos Zambrano y Hernán Barcos son los referentes”. Como podemos ver, la decisión tomada con respecto al Depredador, es que se sienta cómodo, para poder dejar el rendimiento más potente de los últimos años.

¿Cuánto gana actualmente Paolo Guerrero?

Paolo Guerrero gana 50 mil dólares en Alianza Lima, aproximadamente. Llegando en agosto del 2024, y firmando hasta diciembre del 2025, el delantero se embolsará alrededor de 800 mil dólares. Así pues, el atacante es uno de los mejores pagados del plantel. Además, se pudo conocer por fuentes internas, que tiene bono por ciertos pendientes cumplidos a lo largo de su contrato. Por ello, no todo se basa en el famoso salario firmado en el acuerdo. La idea es que siga completando sus metas en Matute.