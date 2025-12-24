Fue uno de los goleadores del equipo, aunque tampoco se salvó de las críticas y es por eso que Janner Corozo busca un nuevo club para el 2026. Barcelona lo quiere vender al exterior pero el club ‘torero’ podría recibir una oferta de otro equipo de LigaPro.

Según medios locales, Orense SC hará una oferta para Corozo e intentar convecerlo de que fiche por los machaleños. Como han hecho en los dos últimos años, buscarán un fichaje de renombre.

En tema económico y si se da la salida de Ángel Mena, Orense no tendría problema en superar el salario que Corozo percibe en Barcelona, sin embargo no podrían competir con ligas extranjeras.

Janner Corozo tendría sondeos de México, Estados Unidos y Perú para el 2026, el jugador tiene aún dos años más de contrato con Barcelona. Su salida también rondaría los 2 millones de dólares.

En Ecuador también sonó como posible refuerzo de Independiente del Valle y Liga de Quito, los ‘albos’ lo intentaron contratar desde el exterior pero el jugador eligió a Barcelona.

Las estadísticas de Janner Corozo en esta temporada

En toda la temporada con Barcelona SC, Janner Corozo jugó un total de 48 partidos entre todas las competencias. El delantero marcó 17 goles y terminó dando 5 asistencias. También fue uno de los jugadores que más jugadas de gol falló en el año.

Janner Corozo – Selección de Ecuador.

El valor de mercado de Janner Corozo

Actualmente, Janner Corozo tiene un valor de mercado de 1.2 millones. No obstante, el jugador ecuatoriano no dejaría ni un solo ingreso en las arcas del ‘Ídolo’ si llega a un acuerdo para marcharse. Al jugador también le deberían una cantidad importante de dinero.

