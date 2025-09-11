Sonaba para llegar a Barcelona SC y ahora una selección de Conmebol va por Fabián Bustos

Fabián Bustos ha pasado en los últimos años por grandes equipos como Barcelona SC, Universitario y Olimpia. El entrenador, en las últimas semanas, sonó con fuerza para volver a Ecuador y dirigir de nuevo al ‘Ídolo’, sin embargo, ahora en su camino estaría una selección.

Desde Perú diferentes informaciones apuntan a que la selección peruana estaría muy interesada en que Fabián Bustos asuma como su nuevo entrenador de cara al proceso de clasificatorias al Mundial en 2030. El entrenador hizo un importante paso por Universitario y eso lo catapulta.

Bustos también no vería con malos ojos dar el salto a dirigir una Selección, y es que el DT ya dirigió a varios equipos en toda su carrera, algunos cruciales. Ya fue campeón en diferentes Ligas y es por eso que la Federación Peruana de Fútbol le acercaría una oferta.

Junto a Fabián Bustos también suenan otros entrenadores como Gustavo Quinteros, que está libre, Gustavo Álvarez que dirige a la U de Chile y también Ramón Díaz, que no tiene equipo. El ‘Toro’ sería el primer objetivo para llegar al banquillo de la Selección.

ver también Emelec recibe la mejor noticia de todas a poco de jugar contra Barcelona SC

Fabián Bustos suena para llegar a Perú. (Foto: GettyImages)

Para Barcelona SC, Fabián Bustos era una nueva opción tras el nivel de resultados que estaba consiguiendo Ismael Rescalvo. Sin embargo, ahora esta posibilidad empieza a ser descartada, mientras el entrenador se sostiene con uñas al cargo y con la presión de ganar el Clásico del Astillero.

Publicidad

Publicidad

ver también Pánico en la hinchada: Barcelona SC tiene 4 jugadores en duda para el Clásico del Astillero

Los números de Fabián Bustos con Barcelona SC

Con la camiseta de Barcelona SC, Fabián Bustos dirigió un total de 118 encuentros. Ganando 58 partidos, empatando 26 y perdiendo 34. El DT fue campeón en la temporada 2020 y también llegó a semifinales de la Copa Libertadores en 2021.

El puesto de Perú en las Eliminatorias

Perú busca comenzar un importante recambio para los próximos años, tras cerrar una Eliminatoria para el olvido. El equipo ‘Inca’ quedó en el penúltimo lugar con 12 puntos a tan solo 1 unidad de Chile, que fue el colero. No clasificaron en una Eliminatoria de 10 equipos, donde 6 entraron directo al Mundial y 1 al repechaje.

Publicidad

Publicidad

ver también William Pacho no pelea el Balón de Oro por “culpa” dos leyendas de Real Madrid