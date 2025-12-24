Barcelona SC tendrá este regreso que los hinchas pedían y también va por dos fichajes

Luca Sosa fue uno de los mejores centrales de la LigaPro hace pocos años, sin embargo, para 2025 salió a préstamo a Newell’s y ahora se definió cómo será su futuro para 2026. El central argentino tendrá que regresar a Ecuador para la siguiente temporada.

Eduardo Erazo reveló en El Canal del Fútbol que Luca Sosa regresará a Ecuador para la siguiente temporada y jugará con los calores de Barcelona SC. El central tiene contrato con los amarillos y por ende tendrá que regresar a jugar con el ‘Ídolo’.

La ausencia de Luca Sosa no pudo ser llenada en esta temporada, donde el ‘Ídolo’ fue probando a diferentes jugadores. De ahí que, desde la afición, se vea como positivo esta vuelta, aunque el club también terminaría perdiendo una importante cuota de venta.

Por otro lado, Barcelona SC también estaría buscando reforzar su plantilla con jugadores ecuatorianos que destacaron en la LigaPro. De momento, los apuntados por los amarillos serían Jonathan Perlaza y también Frangoy Zambrano, de gran temporada en Libertad.

Luca Sosa volvería a Barcelona SC. (Foto: GettyImages)

No se descarta que si llega una nueva oferta por Luca Sosa, Barcelona SC finalmente se decida a venderlo para la siguiente temporada. No obstante, se ve poco probable que una de estas transferencias sea en el fútbol ecuatoriano ya que sería reforzar a un rival.

Publicidad

Publicidad

Los números de Luca Sosa en Newell’s en esta temporada

ver también Entre Liverpool y Chelsea: Joel Ordóñez ya eligió a qué equipo quiere ir

En toda la temporada, Luca Sosa jugó un total de 12 partidos con el equipo de Rosario. Casi no tuvo minutos y nunca pudo ganarse un lugar como titular en el equipo argentino. Apenas sumó 764′ minutos en los que no pudo ni hacer goles ni dar asistencias.

El valor de mercado de Luca Sosa

Luca Sosa ahora tiene un valor de mercado de 750 mil dólares, siendo su valor de mercado más bajo. El central argentino cuando fue prestado por Barcelona SC tenía un valor de 1.5 millones y ahora este se redujo a la mitad, de acuerdo a la información de transfermark.

Encuesta¿Luca Sosa debe quedarse en Barcelona SC? ¿Luca Sosa debe quedarse en Barcelona SC? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: