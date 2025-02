Antes de Óscar Ibáñez, los cuatro técnicos que rechazaron a la Selección Peruana

Llegó la tranquilidad a la Selección Peruana luego que la Federación Peruana de Fútbol anunciara de manera oficial al técnico interino. Definiendo que estará a cargo por todo lo que resta de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026, en principio, Óscar Ibáñez fue el elegido, pero también se reveló que no fue la primera opción. Así pues, una reciente información desnudó la crítica situación en la que está la ‘Bicolor’ y cómo es que hasta cuatro entrenadores rechazaron el puesto.

Para entender todo el contexto de la nefasta situación de la Selección Peruana, hay que empezar diciendo que ahora mismo no es un puesto codiciado el de ser su entrenador. Últimos en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con un presidente que tiene problemas con la justicia y sin una base sólida de jugadores, el puesto no era ni tentativo ni atractivo, menos al saber que era con fecha de caducidad.

Así pues, luego de la salida del técnico Jorge Fossati, la primera tarea que tuvo la Federación Peruana de Fútbol fue escoger a su reemplazo. Mediante toda la información que se divulgó en los medios de comunicación, el primer señalado fue Claudio Vivas, pero el técnico argentino declinó de la propuesta. Luego fueron por José Pékerman, pero el estratega también dijo que no.

Óscar Ibáñez, el quinto en la lista de Perú

Ahí empezaron los problemas para la Federación Peruana de Fútbol, pues al pensar que tenían el puesto de reemplazo fijo, se dieron cuenta que la realidad es que nadie quería sustituir a Jorge Fossati. Luego pasaron las consultas respectivas por técnicos como José Guillermo del Solar y Carlos Silvestri, pero ninguno aceptó la propuesta y declinaron de tomar a la Selección Peruana.

Si bien no se pudo confirmar que Ángel Comizzo también estuviera entre los escogidos, quizá no hacia falta ni siquiera acercarle la propuesta pues el mismo técnico había declarado que no aceptaría por corto tiempo. De esta forma, es que se llegó a Óscar Ibáñez, un técnico que conoce el grupo pues estuvo en el proceso de Ricardo Gareca y que también tiene experiencia con Cienciano.

De esta manera, la Federación Peruana de Fútbol ha optado por escoger a un técnico interino para los seis partidos que restan de la Selección Peruana. Con ello, el tiempo de Óscar Ibáñez como entrenador de la Selección Peruana tiene fecha de caducidad el mismo día que se hace oficial su anuncio: terminará luego del partido entre Perú vs. Paraguay por la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Publicidad

Publicidad

ver también Alianza Lima decidió y reemplazará a Paolo Guerrero con crack de la Selección Peruana

ver también Raúl Ruidíaz definió su venganza contra Universitario y ficharía por otro club de Perú

¿Hasta cuándo estará Óscar Ibáñez como nuevo técnico interino de Perú?

Óscar Ibáñez será nuevo técnico interino de Perú hasta septiembre del 2026, en principio. Se estima que debutará con los partidos ante Bolivia en Lima y Venezuela de visita, válidos por las Eliminatorias Sudamericanas.

¿Qué partidos jugará Perú al mando de Óscar Ibáñez?

Óscar Ibáñez estará al mando de Perú de forma interina en los próximos seis cotejos de la Selección Peruana y debutará ante Bolivia en Lima y Venezuela de visita, válidos por la fecha 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas.

Encuesta¿Hizo bien la FPF en elegir a Ibáñez? ¿Hizo bien la FPF en elegir a Ibáñez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad