Raúl Ruidíaz definió su venganza contra Universitario y ficharía por otro club de Perú

La historia que une a Raúl Ruidíaz y Universitario es una que empezó con mucho amor, pero que año a año se fue transformando a algo muy alejado a ese primer sentimiento. Si bien el atacante adora la institución, ahora mismo no puede decir lo mismo de los directivos ni de las personas que lo manejan pues han dilatado su regreso.

Estando ahora mismo en calidad de jugador libre, el delantero Raúl Ruidíaz terminó contrato con Seattle Sounders y quedó listo para firmar por Universitario. Pero lamentablemente el club crema no le acercó una oferta en la que ambos estén en un punto medio y, peor aún, tras las declaraciones de los directivos el delantero notó que no es requerido.

Por ello, y continuando con su carrera profesional. Raúl Ruidíaz quiere seguir jugando al fútbol y en su mente solo hay dos opciones: continuar en la MLS o fichar por un club de Perú. Si bien sería como una especia de venganza si es que llega a firmar con un cuadro de la Liga 1, el delantero está a la expectativa y prueba de ello es que rechazó una oferta de México.

¿Raúl Ruidíaz jugará en Universitario?

Ruidíaz viendo el Universitario vs. Inter Miami. (Foto: Edilson La Rosa Montoya)

Así es, José Luis Higuera, presidente de Atlético Morelia reveló que buscó fichar a Raúl Ruidíaz, pero que el atacante le dijo que ahora mismo está a la expectativa de oportunidades en la MLS o en la Liga 1 de Perú: “Me comuniqué con Raúl y yo estaba en la mejor disposición de hacer un gran esfuerzo por él. Es un gran tipo, una gran persona, ama a Morelia”.

Luego, el directivo continuó con su comentario y reveló la idea que tiene Raúl Ruidíaz para la temporada 2025: “Me pidió que este año lo deje. Está tratando de enrolarse con algún equipo de la MLS o con alguno de la Primera de Perú. Estoy en contacto con él muy seguido porque a mí me gustaría, no que se retire, pero que venga con nosotros a ayudarnos con el ascenso”.

De esta forma queda claro que Raúl Ruidíaz no piensa regresar a jugar a México, al menos no por el momento, y que en su mente solo están las opciones de la MLS o de la Liga 1 de Perú. Sabiendo que no será Universitario uno de esos clubes, ¿qué otro equipo podría fichar al hábil delantero para la temporada 2025?

¿Por qué Universitario no quiere a Raúl Ruidíaz?

Según el Diario Trome, Universitario no quiere contar con Raúl Ruidíaz pues otro jugador del actual plantel estaría haciendo esfuerzos para que no llegue. Según el medio, Andy Polo no desea que Raúl Ruidíaz regrese a la institución crema.

¿Qué edad tiene Raúl Ruidíaz?

Raúl Ruidíaz tiene 34 años para la temporada 2025. Con roles importantes en cuadros de México y de la MLS, el principal objetivo del delantero era regresar a Universitario para lograr el tricampeonato de la Liga 1 de Perú, situación que al final no se dará.

