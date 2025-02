Después de una jornada de ensueño, mucho más tranquilo y reflexivo, se acordó de un hecho que hasta ahora estaba bien guardado. Carlos Zambrano respeta mucho a Luis Advíncula, pero cuando tiene que decirle las cosas claras, lo termina haciendo. En este caso, fue de broma en broma, lo que terminó siendo la anécdota más dura para el lateral derecho de Boca Juniors y la Selección Peruana.

¿Qué pasó entre Carlos Zambrano y Luis Advíncula?

En una nota para la periodista Talía Azcarate en D & T. Declaró Carlos Zambrano sobre Bolt: “Nada, Luis (Advíncula) estaba muy serio, no saludaba a la gente. Lo quería jod.. En ese momento, pero sé que es muy engreído, no lo iba a molestar tanto porque sé cómo es él. Igual hablé antes y le dije que pase lo que pase, nos vamos a juntar después porque somos amigos, compatriotas y, lamentablemente, lo tocó mal a él. Pero yo tuve que defender a Alianza y creo que se pudo hacer bien”.

Las revelaciones de este tipo podrían traer problemas en otro tipo de jugadores, pero sabiendo como es la relación entre ambos profesionales. Sabemos que tanto Carlos Zambrano como Luis Advíncula, lo tomarán de manera deportiva. Siendo una noticia positiva que aun con la eliminación de Boca Juniors a manos de Alianza Lima, se verán las caras pronto en la Selección Peruana sin problema absoluto.

Carlos Zambrano discutiendo con Luis Advíncula. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

¿Carlos Zambrano consoló a Boca Juniors?

De la misma manera, El León mencionó que charló con el capitán y referente de Boca Juniors. Quien obviamente estaba con una cara larga por todo el desenlace a favor de Alianza Lima: “En el camerino me quedé con Marcos Rojo, es un gran jugador al que respeto mucho, pero fuera de eso, lamentablemente no la está pasando bien y esto que ha pasado ahora es muy duro para el club”.

ver también Guillermo Viscarra despotricó contra Fernando Gago y su decisión de cambiar al arquero para los penales

ver también Renzo Garcés polemizó sobre la hinchada de Boca Juniors en La Bombonera: “Ellos no entran a jugar”

¿Por qué se acercó a saludar en Boca Juniors?

Yendo por la misma línea narrativa, Carlos Zambrano explicó que estuvo cerca de sus excompañeros para darle su apoyo. Sin embargo, que no se confundan las cosas dejó en claro: “Sí, fui al vestuario de Boca Juniors para hablar con los de utilería, dirigentes porque entiendo cómo se deben sentir. La alegría ya pasó y me mantengo firme porque esto todavía no acaba”.

Publicidad

Publicidad

Carlos Zambrano en un mano a mano con Luis Advíncula. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

¿Qué significó eliminar a Boca Juniors?

Finalmente, sobre el paso con Alianza Lima, dejando atrás a Boca Juniors. Se podría considerar que es una gesta histórica bastante fuerte, y difícil de poder repetir a corto plazo: “Es un paso muy importante, pero se viene un partido más contra Iquique, algo que va a ser muy duro, pero creo que estamos haciendo las cosas bien, el grupo confía mucho en lo que se está haciendo, el profe confía en nosotros y creo que de la mano estamos avanzando bien”.

Encuesta¿Te parece bien la broma de Carlos Zambrano? ¿Te parece bien la broma de Carlos Zambrano? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad