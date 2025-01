Por su importante talento, cuando más sufría a lo lejano, recibió un poderoso salva vidas ante su complicado instante. Decía la prensa peruana que Alianza Lima o Universitario de Deportes lo iban a repatriar. Sin embargo, cuando en Europa no le iba tan bien, ahora mismo parece haber levantado un poco la cabeza. Porque recibió una importante elevación de sus características como delantero, después de pasarla mal. Ahora está siendo valorado de sobremanera porque tiene más minutos y comentarios positivos.

¿Cuál es el presente deportivo de Joao Grimaldo?

Al parecer, hoy Srdan Blagojevic, el actual técnico del cuadro del Partizán de Belgrado se mostró más cercano con el jugador ante los principales periodistas de la localidad. Quien según entendemos, poco a poco le está llenando los ojos: “Hay algo, como muchos jugadores, pero también hay cosas que no deberían estar sucediendo. Tiene cierta calidad, eso no está en discusión. Si podremos incorporarlo al fútbol competitivo, cuando se incluyan en el programa, partidos con equipos más fuertes, es algo que todavía queda por debatir y evaluar”.

Recordemos que su ex entrenador, Marko Jovanovic, lo destrozó hace unas semanas cuando todavía era el director técnico oficial. Prácticamente mandándolo al retiro al ex Sporting Cristal, justificando ante los medios de comunicación, porque el peruano no jugaba, ni estaba dentro de su planificación deportiva absoluta: “No es que no estén en un ritmo competitivo, pero juega a un ritmo de entrenamiento. Es inutilizable en este momento”. Al parecer con su salida, renovaron las confianzas y ahora vemos con más intenciones de trascender al atacante de La Blanquirroja.

¿Cómo le está yendo a Joao Grimaldo en Europa?

Con la camiseta del Partizán, el peruano apenas tuvo minutos en este curso, sumando un total de 289, lo cual no es ni 4 partidos completos. Esos minutos los repartió entre 10 encuentros, no marcó goles, ni dio asistencias. Su valor de mercado se está desplomando y apenas es de 1 millón de euros. Ahora, al parecer, en los amistosos internacionales, está aprovechando al máximo lo que puede entregar como tal. Es importante que se llene de confianza de ahora en adelante, para ponerse luego la camiseta de la Selección Peruana.

¿Joao Grimaldo volverá al fútbol peruano?

Recordemos que hasta hace poco estuvo ligado con clubes del torneo local, pero también del extranjero ante su participación nula en el Partizán. Joao Grimaldo supuestamente estaba bastante cerca de acordar su llegada a la MLS en los Estados Unidos, según el reporte de varios medios de comunicación locales. El jugador llegaría a algún equipo de este torneo, a cambio de un préstamo, puesto que, tiene contrato largo en Europa. Los interesados son LA Galaxy y San Diego FC, esas instituciones no habrían visto con malos ojos contar con sus servicios, pero parece quedar en nada.