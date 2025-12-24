¿Se lamentará Scaloni? La decisión de Real Madrid con Mastantuono en la previa del Mundial 2026

Franco Mastantuono se va al parón de vacaciones con sensaciones encontradas en cuanto a su presente por Real Madrid se refiere. Tras iniciar prácticamente como un titular inamovible de los planes de Xabi Alonso, poco a poco el vasco le fue quitando de los partidos más importantes del conjunto merengue. Hay decisión tomada de cara al mes de enero y puede que esta ni mucho menos tenga contento al cuerpo técnico de Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

Diferentes informaciones marcaban cómo el argentino podía marcharse del Real Madrid cedido tal y como ocurre con Endrick por estas fechas. Fabrizio Romano niega tajantemente que Franco Mastantuono vaya a dejar el estadio Santiago Bernabéu para el segundo semestre de la temporada. Se confía plenamente en sus servicios e igualmente se entiende que su primera adaptación al fútbol europeo debe realizarse en casa y no en un contexto distinto al cual tendrá si nada se tuerce durante buena parte de su carrera en el viejo continente.

“Franco Mastantuono no saldrá cedido del Real Madrid en enero. Eso no ocurrirá. El jugador se está recuperando de una lesión inguinal y está recuperando su mejor forma. El club y el cuerpo técnico de Xabi Alonso confían en él”, confirmaba el periodista italiano por medio de su canal de YouTube a lo largo de las últimas horas. En Buenos Aires toman nota.

Se viene el último semestre previo a la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA con una vieja promesa de Lionel Scaloni y en el aire. La vigente campeona del certamen únicamente contará en sus filas con los jugadores que mayor cantidad de minutos acumulen y que cuenten con el rodaje ideal para llegar en el mejor momento tanto físico como emocional del certamen. Franco Mastantuono viene perdiendo cada vez más lugar en cuanto a los onces titulares del Real Madrid se refiere y la posibilidad de que no tenga mucha acción en el segundo semestre de la temporada podría sacarlo de la lista final de la Albiceleste.

Mastantuono viene perdiendo cada vez más terreno en Real Madrid: GETTY

No es un contexto al que ni mucho menos únicamente se mide Franco. Pero sí uno distinto al de la gran mayoría de aspirantes a llegar a la convocatoria de Scaloni teniendo en cuenta el lugar donde se encuentra. Real Madrid afronta un semestre donde se busca evitar una nueva temporada en blanco en cuanto a títulos se refiere. También se tiene un entrenador cuestionado y que podría salir en cualquier momento. En medio de todo esto, la Casa Blanca del fútbol confirma vía filtraciones que Mastantuono no se va en enero. ¿Afectará su presencia en el 2026?

Nico Paz no piensa de momento en Real Madrid

El argentino es una de las grandes sensaciones del fútbol italiano en estas fechas. También una hoja de vida a la cual se le da prácticamente como un futuro jugador del Real Madrid después del verano del año 2026. Niega que de momento existan papeles oficiales firmados alrededor de dicha operación. Únicamente piensa en el día a día.

“No pienso en ello, solo me concentro en jugar. Intento hacerlo lo mejor posible”, declaraciones de un Nico Paz que después de prácticamente 18 meses en el lago Como, se ha convertido en la bandera del equipo de Cesc Fábregas. Periodistas como el propio Fabrizio Romano lo dan prácticamente hecho como la primera cara del Real Madrid para la temporada que irá desde agosto de 2026 hasta el verano del año 2027.

