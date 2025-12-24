Tres argentinos y un ex Real Madrid: los centrales que Barcelona estudia fichar en enero

Andreas Christensen y Ronald Araujo marcan la actualidad de un Barcelona que se va al año 2026 como líder del campeonato nacional de Primera División de España. Pero también con diferentes bajas en cuanto a su última línea se refiere y el deseo del cuerpo técnico de Hansi Flick por reforzar esta con la mayor cantidad de efectivos. Aparecen hasta tres argentinos en una lista de futuribles que el conjunto culé analiza para las primeras ventanas de enero. También un ex Real Madrid se cuela en las quinielas.

Por Mundo Deportivo se señala que Barcelona cuenta con una lista de hasta 7 futbolistas a los cuales podría intentar incorporar en las primeras semanas del 2026. Nicolás Otamendi, Stefan de Vrij, Marcos Senesi, Diogo Leite, Diego Llorente, Luiz Felipe y Juan Foyth son los nombres apuntados a la espera de lo que ocurra con el futbolista danés a lo largo de los próximos meses e igualmente con la salud mental del uruguayo Ronald Araújo. El Fair Play financiero y las negociaciones con la Liga serán claves para conseguir este objetivo.

Recordemos que Andreas Christensen será baja durante como mínimo cuatro meses por la capital de Cataluña. Su lesión sufrida a lo largo de las últimas jornadas supone un duro palo para un conjunto que vuelve nuevamente a ser líder de LaLiga mientras espera por las últimas jornadas de Champions en el mes de enero. También por la Supercopa de España donde podría enfrentarse contra el Madrid en la final. Todos estos hechos marcarán el inicio de un año 2026 donde el mercado de fichajes volverá a ser tema de conversación.

“Hemos gestionado muchas cosas. La mentalidad del equipo y la calidad son buenas. Han entrenado con intensidad y calidad. Todos están activados en los entrenamientos, todos dan el cien por cien. Tienen calidad en el entrenamiento, lo veo. En las semanas que no jugábamos bien, sabía que lo haríamos mejor porque veía las sesiones. Ahora tienen que descansar, celebrar la Navidad en familia… y luego ya tendremos, además, a Gavi, Olmo, Ronald… en 2026″, reflexiones de Flick alrededor de la remontada al Madrid de las últimas semanas e igualmente pensando en el mes de enero.

Otamendi, Foyth, Senesi y Llorente, en la mira del Barcelona: GETTY

Por Barcelona entienden como un hecho absolutamente fundamental el reforzar la defensa antes de que termine la temporada. Se viene un semestre con hasta cuatro competiciones por delante y donde, por supuesto, la previa de la llegada de la Copa Mundial de selecciones de la FIFA hará que muchos futbolistas tengan la cabeza ya puesta en lo que ocurrirá en el verano. Dentro de la lista entregada por Mundo Deportivo surgen tres argentinos donde en el caso de Otamendi, por ejemplo, hay una finalización de contrato en junio con posibilidad de ir a River Plate que veremos cómo puede alterarse.

Publicidad

Publicidad

Un ex Real Madrid en la mira del Barcelona

Lo más curioso de la lista pasa por entender cómo la figura de Diego Llorente surge. Hablamos de un futbolista absolutamente capital en Real Betis Balompié de la mano de Manuel Pellegrini y canterano del Real Madrid en el inicio de su carrera. Todos estos son los nombres que se analizan ahora mismo por la capital de Cataluña pensando en reforzar un equipo al que las bajas de su última línea le siguen pasando factura varios meses después de que iniciase el curso.

“Hablaré con Deco hoy o mañana. Lo importante es que Andreas vuelva bien. Le tenemos que apoyar. Estaba en un buen momento, lo vimos en la Copa y en las sesiones. Es triste. Es otra lesión para él. Le deseamos lo mejor”, declaró Hansi Flick en el postpartido frente a Villarreal alrededor de las posibilidades de reforzar su equipo en las primeras jornadas del año 2026.

Datos claves

Póker de argentinos en la mira: El club analiza a Nicolás Otamendi , Marcos Senesi y Juan Foyth como opciones prioritarias. El caso de Otamendi es llamativo, pues termina contrato en junio con el Benfica y su destino parecía ser River Plate, pero una oferta culé podría cambiar sus planes.

El club analiza a , y como opciones prioritarias. El caso de Otamendi es llamativo, pues termina contrato en junio con el Benfica y su destino parecía ser River Plate, pero una oferta culé podría cambiar sus planes. La “lista de los siete”: Además de los argentinos, Mundo Deportivo señala a otros cuatro defensores: Stefan de Vrij , Diogo Leite , Luiz Felipe y el exmadridista Diego Llorente , todos bajo la lupa del Fair Play financiero de LaLiga.

Además de los argentinos, Mundo Deportivo señala a otros cuatro defensores: , , y el exmadridista , todos bajo la lupa del Fair Play financiero de LaLiga. Enero de máxima exigencia: Flick confía en recuperar a Gavi, Olmo y Araújo para 2026, pero sabe que necesita efectivos para afrontar un semestre con cuatro competiciones, incluyendo la Champions y la Supercopa, donde podría haber Clásico en la final.

Publicidad

Publicidad

ver también ¿Ya festeja el título? Así les fue a Real Madrid y Barcelona en lucha por LaLiga tras ser campeones de invierno