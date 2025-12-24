El prestigioso ranking donde Luis Díaz termina el año mejor que Messi y Cristiano Ronaldo

2025 ha sido un año de cambios y de revoluciones para la figura de Luis Díaz. Su salida del Liverpool estuvo marcada por el deseo de conseguir un aumento salarial que justificase su rendimiento sobre el césped. Su primer semestre en Bayern Múnich hace que termine este mes de diciembre por encima de nombres como el de Cristiano Ronaldo o Lionel Andrés Messi en el ranking entregado por The Guardian.

Hablamos de uno de los medios de comunicación más prestigiosos del fútbol mundial. También de uno donde se publica cada 12 meses la lista de los 100 mejores jugadores del año. El colombiano se encuentra ubicado en la casilla número 31 superando incluso a nombres que como Messi en el lugar 34 o Cristiano Ronaldo en la casilla número 51, no tuvieron su mismo desempeño para el portal británico. El análisis no da lugar a segundas interpretaciones

“Vaya año ha tenido Díaz, con su mejor posición hasta ahora como reflejo de un año en el que ganó la Premier League con el Liverpool y ya ha dado pasos enormes hacia la obtención de un título de la Bundesliga con el Bayern de Múnich. El colombiano fue una parte fundamental y subestimada de la increíble temporada de debut de Arne Slot y, quizá, ha sido generalmente subestimado”, fue el análisis de Andy Brassell en The Guardian. Ni mucho menos se ignoran los motivos por los cuales tuvo que dejar la Premier League.

Un torneo donde Luis Díaz dio alguno de los mejores rendimientos de su carrera en Europa. Pero también un lugar donde la revolución alrededor del mercado de fichajes y el proyecto terminó con su salida: “Liverpool no quiso pagarle a un jugador de 28 años un salario de primer nivel para extender su contrato, y muchos en Alemania dudaron de la sensatez del Bayern al apostar fuerte por un delantero que se acerca a los 30. Sin embargo, sus cifras puras y su febril trabajo sin balón han aportado una nueva dimensión al Bayern y han demostrado que los escépticos estaban equivocados”.

Messi y CR7, en el segundo tercio de mejores jugadores del año para The Guardian: GETTY

Ha sido un semestre espectacular para el colombiano desde que este se uniese al gigante de la Bundesliga. Sus 13 goles y 7 asistencias a lo largo de 22 partidos oficiales entre todos los torneos justifican los elogios recibidos. Se entiende que se encuentra por encima en cuanto a desempeño y aportación colectiva de nombres que como Messi en los Estados Unidos de Norteamérica o Cristiano Ronaldo en Arabia Saudita, siguen siendo noticia en el día a día. Por supuesto hablamos del colombiano mejor colocado en este prestigioso ranking internacional.

Bayern vive con Luis Díaz un semestre histórico

El presente del gigante alemán ni mucho menos puede entenderse sin la aportación del colombiano. Ha sido un semestre donde los dirigidos por Vincent Kompany apenas perdieron puntos en 3 partidos oficiales. Por la Bundesliga tienen un total de 41 puntos sobre 45 posibles. Es la mejor marca en la historia de la entidad desde que el torneo pasase a tener únicamente 18 equipos y bajo el formato de las 3 unidades por victoria conseguida.

Únicamente Arsenal por la Champions League ha podido quitarle puntos al equipo más en forma de Europa en estas fechas. También a uno que de la mano de Luis Díaz y gracias a sus goles o asistencias a figuras como Harry Kane también ha tenido el mejor arranque en toda la historia de las 5 Grandes Ligas europeas desde que se tienen registros. 2025 ha sido un año de cambios para el Guajiro e igualmente un giro de 180° en una realidad poder Europa que era difícil imaginársela por encima de la de inicio Cristiano Ronaldo en cuanto a rankings como el que entregó The Guardian en las últimas horas.

Datos claves

