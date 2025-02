Néstor Gorosito lo dejó muy en claro y borró a dos cracks extranjeros de Alianza Lima

Ya pasó dos meses desde que Néstor Gorosito asumió como nuevo técnico de Alianza Lima. Afrontando varios cotejos amistosos, y recién uno oficial por la Copa Libertadores 2025, el estratega está llegando a drásticas conclusiones sobre el plantel, los jugadores que debe usar y los elementos que deben quedar relegados o, en el peor de los casos, se borrados por completo.

Si bien todavía es un poco apresurado para dictar sentencias perpetuas, lo cierto es que el técnico Néstor Gorosito ya empieza a dejar en claro el sistema que quiere para Alianza Lima. Jugando con el tradicional 4-2-3-1, el entrenador ha tenido que relegar a algunos futbolistas a la banca de suplentes pues no ingresan en el plan táctico. Es más, en las circunstancias más severas, los ha dejado fuera de la lista oficial.

Así pues, se empieza a notar que un futbolista extranjero, que primero fue muy valorado por el técnico Néstor Gorosito, e incluso tuvo minutos en varios amistosos, ahora mismo parece haber perdido todo el respaldo y, lo que sería peor, da la impresión de que fue borrado de Alianza Lima. Pues este es el escenario de Gonzalo Aguirre, volante que empezó jugando, pero que perdió espacio en el cuadro íntimo.

Néstor Gorosito borró dos jugadores de Alianza Lima

Gorosito efusivo dirigiendo un partido. (Foto: Getty Images)

Y es que la información está ahí para contrastar el apunte: Gonzalo Aguirre no ha jugado ni un minuto en los dos últimos partidos de Alianza Lima. No siendo titular ni pieza de recambio, el volante no tuvo ninguna actividad ante Nacional de Paraguay por la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, ni ante Aucas de Ecuador, en el último amistoso del cuadro íntimo en Perú.

También hay un jugador más que ha quedado relegado a la suplencia eterna en Alianza Lima. Si bien había tenido rotación en los cotejos amistosos tanto en Perú como a nivel internacional, el técnico Néstor Gorosito consideró que se quedará en la banca para los duelos oficiales, a menos que el titular no esté disponible.

De esta manera, el futuro del portero Ángelo Campos lo manda a esperar su momento mientras ve al guardameta Guillermo Viscarra convertirse en figura. Recordemos que el ‘Mono’ fue titular en el 2024, pero para el 2025 quedó borrado de Alianza Lima.

¿Cuánto gana Ángelo Campos?

Ángelo Campos gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Estando todavía con contrato hasta diciembre del 2024, el portero se embolsará esta temporada 120 mil dólares, en promedio.

¿Cuánto vale Ángelo Campos?

Ángelo Campos vale 600 mil euros, según Transfermarkt. Teniendo 31 años al cierre del 2024, su mayor valor fue cuando costó 750 mil en junio del 2023. Por aquella época era indiscutible en Alianza Lima e incluso se hablaba que podía ser vendido al extranjero.

