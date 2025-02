Ni Perú ni México: La impensada Liga de Europa a la que puede llegar Joao Grimaldo

Joao Grimaldo no juega en Serbia y ya se le cerraron los mercados de algunas Ligas importantes de Europa para buscar algún cambio. Sonó para llegar a México, pero la negociación se cayó y ahora podría terminar en una insólita Liga de Europa.

Al interés que hay en Turquía para que juegue Joao Grimaldo en ese país, también se suma la posibilidad de que el peruano termine fichando por un equipo de la Liga de Letonia. Un insólito destino para el que fue una de las grandes revelaciones del campeonato nacional con Sporting Cristal.

Grimaldo tiene un contrato largo firmado con el Partizán de Serbia, por lo cual, el fichaje por cualquier otro equipo es complicado, ya que, el jugador solo saldría por un préstamo, ya que una operación definitiva de compra implicaría un esfuerzo económico que clubes no quieren hacer.

El extremo izquierdo no suma minutos desde el pasado mes de noviembre con el Partizán. Sin embargo, esto no solo responde a su nivel de juego, sino que también el jugador no tiene la mejor relación con su entrenador y esto le ha limitado las oportunidades.

Joao Grimaldo también ha jugado por la Selección peruana.

Asimismo, el mercado de invierno de Letonia aún está abierto para Joao Grimaldo. Puesto que, esta ventana cierra el próximo mes de marzo. Por otro lado, en Turquía el jugador también se metió en planes de Konyaspor, que está peleando descenso en su torneo.

Los pobres números de Joao Grimaldo en el Partizán de Serbia

Esta es la primera temporada de Grimaldo en Europa, el peruano apenas ha sumado 289′ minutos entre todas las competencias, con Partizán. El jugador lleva 10 encuentros entre todos los torneos, muy poco para lo que se esperaba pueda hacer en este año. No juega desde noviembre.