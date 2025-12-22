Erling Haaland superó a Cristiano Ronaldo en una importante estadística de la Premier League

El partido que Erling Haaland jugó con el Manchester City este sábado 20 de diciembre frente al West Ham United por la jornada 17 de la Premier League, no fue uno más para él. Es que con su doblete, que fue clave para que los de Pep Guardiola se quedaran con la victoria por 3 a 0, subió un importante peldaño en la tabla histórica de goleadores de la liga inglesa.

Y si bien viene subiendo puestos prácticamente semana tras otra, esta vez fue especial, porque desplazó del escalón 33 de la clasificación en cuestión a Cristiano Ronaldo. El delantero noruego llegó a 104 anotaciones, mientras que el Bicho quedó estancado en 103, todo goles marcados con la camiseta del Manchester United.

Asimismo, vale la pena mencionar que Erling Haaland (quien ya acumula 149 gritos en 169 partidos con la indumentaria del club citizen) alcanzó esta cifra en muchos menos presentaciones que Cristiano Ronaldo: 114 contra 236. Es decir, en menos de la mitad de enfrentamientos, registrando un promedio altísimo de gol de 0,91 por ciento.

Por otro lado, si bien viene avanzando a un ritmo acelerado, a Haaland todavía le falta bastante para meterse entre los primeros 10 de la tabla histórica de los máximos artilleros de la Premier League. El que se ubica en el décimo lugar es Robbie Fowler con 162, mientras que el líder es Alan Shearer con 260, seguido por Harry Kane con 213.

Erling Haaland buscará subirse a la cima de la tabla de goleadores de la temporada antes de que termine el 2025

Antes del brindis, Erling Haaland buscará subirse a la punta de la tabla de goleadores de la temporada de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1), aunque lo tendrá bastante difícil. El líder, por lo menos de momento, es Harry Kane con 30 anotaciones en 25 encuentros y el escolta es Kylian Mbappé con 29 en 24.

En tanto que el noruego se ubica tercero con 25 en 23, con la chance de escalar puestos con el duelo con el que el Manchester City cerrará el 2025, este sábado 27 de diciembre ante el Nottingham Forest en el City Ground por la fecha 18 de la liga inglesa.

Por cierto, el goleador del 2025 de las 5 principales ligas de Europa es Kylian Mbappé con 58 goles en 56 partidos y ya nadie lo podrá alcanzar porque Harry Kane con 48 en 51 ya no juega hasta el 11 de enero y Haaland aparece bastante atrás con 37 en 41.