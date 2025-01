Se reveló el gigante crack de Universitario que le cerró la puerta a Raúl Ruidíaz

Cuando todos pensaban que Raúl Ruidíaz volvía a Universitario para la temporada 2025, luego que no se de su vuelta en el 2024, una información reveló que desde la interna del plantel crema están boicoteando su regrso. Según el ‘Bombardero’ del Diario Trome, todo sería por un lío antiguo.

Para entrar en contexto, Raúl Ruidíaz se ha paseado por todos los programas deportivos y ha revelado que quiere volver a Universitario. Pero, de esa misma forma, también ha dejado en claro que no se siente querido en este momento y por eso tampoco es que hace el esfuerzo por regresar.

Así pues, recordando las palabras de Raúl Ruidíaz, el delantero fue claro: “Las veces que he sido contrato por un club, es porque el entrenador me quiso, el administrador, hasta los jugadores, uno tiene que sentirse querido, no hay nada más bonito que recibir una propuesta y decir ‘aquí me quieren’”.

Ahora, hay que recordar que ‘El Bombardero’ del Diario Trome sacó una columna titulada: “Hay un triángulo amoroso en un club grande: El jugador mejor pagado se la tiene jurada a uno que se hace el difícil para regresar”. Ante esto, y siempre hablando en clave, el texto hace referencia a Raúl Ruidíaz.

¿Por qué Ruidíaz no regresa a Universitario?

El ‘Bombardero’ hablando de Universitario. (Foto: Trome)

“Me cuentan que el jugador mejor pagado del club se la tiene jurada a uno que se hace el difícil para regresar y fue goleador en el extranjero. En el 2017 ambos caminaban juntos y jugaron en el mismo equipo en la tierra del Chavo y el Chato le arranchó una ‘trampita’ a su brother que estaba invirtiendo en el personal”, comienza ‘El Bombardero’ en el Diario Trome.

Publicidad

Publicidad

Siguiendo con su reflexión, ‘El Bombardero’ del Diario Trome apunta: “Por eso, cuando al zambito que suda la camiseta le avisaron que el otro podía regresar, amagó con irse. Pero como es el preferido del entrenador decidieron apoyarlo y al otro le dijeron más pallares con tallarines”.

Dejando claras evidencias sobre quién se trataría, pero sin mencionarlas, varios hinchas de Universitario resolvieron la ecuación en la red social X. Mencionando que se trataría de Andy Polo y Raúl Ruidíaz, compañeros en Monarcas de México, esa sería la principal razón por la que la ‘Pulga’ no ha podido volver al cuadro crema.

ver también Tras ser rechazado dos veces, por fin Alianza Lima confirmó su último amistoso