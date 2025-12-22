Toda Colombia emocionada: El gesto de Lamine Yamal para Luis Díaz ¿Lo lleva al FC Barcelona?

Lamine Yamal es uno de los mejores jugadores del mundo y para muchos el que dominará la escena en los próximos 10 a 15 años. No obstante, toda Colombia ha quedado muy emocionada después de ver el gran gesto del 10 del FC Barcelona con Luis Díaz y la Selección Colombia.

Resulta que Lamine Yamal se abrió su propio canal de contenido en la red social, YouTube. En su primer video, que llegó a más de 300 mil vistas, el jugador español muestra todos los trofeos individuales que ha ido ganando alrededor de su carrera.

Sin embargo, algo de lo que más llamó la atención fue que Lamine Yamal apareció usando una camiseta de Luis Díaz, de la Selección Colombia. Esto en medio de todos los rumores que ponen al colombiano como uno de los objetivos de Real Madrid.

Todo el video de Lamine Yamal presentando su casa, son con la camiseta de Luis Díaz, incluso hay un momento en que se toca el escudo de Colombia. El crack del FC Barcelona mostró varios de sus logros y detalló como es la estructura de su hogar y como reparte algunos premios.

Previo a su llegada a Bayern Múnich, Luis Díaz también sonó muy fuerte para llegar al FC Barcelona, sin embargo, el colombiano se terminó yendo a Alemania, en medio de todos los rumores. Ahora tras su gran primer semestre nuevamente vuelve a sonar para diferentes equipos.

¿Cómo Lamine Yamal obtuvo la camiseta de Luis Díaz?

Aunque no hay nada confirmado de cómo Lamine Yamal obtuvo la camiseta de Luis Díaz, varios rumores apuntan a que el crack español pudo obtener esta prenda en el partido amistoso que jugaron en marzo de 2024 ambas selecciones, y ganó Colombia con gol de Daniel Muñoz.

¿Hasta cuando tiene contrato Luis Díaz con el Bayern Múnich?

Luis Díaz tiene contrato con Bayern Múnich hasta finales de la temporada 2029. Se ve poco probable que el jugador colombiano salga vendido de Alemania, cuando apenas llegó en este curso. Tiene un valor de mercado de 70 millones de euros.

