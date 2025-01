Selección Peruana llegó a una conclusión y definió quién sería el nuevo técnico interino

Los días pasan en Perú y la incertidumbre sobre quién será el nuevo entrenador sigue en ascenso. Si bien se definió que el puesto será ocupado por un técnico interino que asuma los últimos seis partidos de la Selección Peruana en este 2025, tal parece que ya hay una conclusión sobre quién será.

Y es que la duda sobre quién sería el reemplazo de Jorge Fossati tuvo los nombres más inesperados. Voceándose para el puesto técnicos como Ángel Comizzo, Néstor Pékerman e incluso Nolberto Solano, la Selección Peruana llegó a una conclusión y definió que el nuevo técnico interino sería José Guillermo ‘Chemo’ del Solar.

Así lo hizo saber el periodista Mauricio Loret de Mola a través de su programa en YouTube. El hombre de prensa brindó la información sobre el nuevo técnico de la Selección Peruana: “Para 6 partidos, y en general porque quieren integrarlo y saben su valía en la Federación, es ‘Chemo’. Claro, en caso de que ingrese, es un hombre que gusta para estos 6 partidos y porque saben que es un hombre que podría hacer muchas cosas buenas”.

En esa línea de la noticia, es válido recordar qué dijo José Guillermo ‘Chemo’ del Solar sobre ser técnico de la Selección Peruana: “Si me van a preguntar de la selección mayor o de Juan Carlos Oblitas, no es el momento. Cuando termine el Sudamericano, hablamos lo que quieran. Pero ahora lo importante es la Selección Peruana Sub 20”.

¿’Chemo’ será el nuevo técnico de Perú?

De esta forma, tal parece que la incertidumbre está llegando a su fin y José Guillermo ‘Chemo’ del Solar será el nuevo técnico interino de la Selección Peruana. Dirigiendo actualmente a Perú en el Sudamericano Sub 20, el estratega espera terminar su participación para ser anunciado en el cargo.

Perú tendrá que afrontar seis partidos por las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Siendo todos en esta temporada 2025, los dos primeros duelos son ante Bolivia en Lima y luego ante Venezuela de visita, después ante Colombia de visita y Ecuador de local, y para cerrar ante Uruguay de visita y ante Paraguay de local.

¿Cómo le fue a ‘Chemo’ cuando estuvo al mando de Perú?

José Guillermo ‘Chemo’ del Solar tendría su segunda etapa en la Selección Peruana si es que llega a ser el nuevo técnico interino. Recordemos que la primera fue para las Eliminatorias al Mundial 2010. Por aquel entonces disputó 29 partidos, perdió 17, ganó 6 y empató 6.

¿En qué puesto está Perú en las Eliminatorias?

Perú está en el puesto 10 de las Eliminatorias Sudamericanas al Mundial 2026. Ubicado en la última casilla de la tabla de posiciones, la selección lucha por llegar al séptimo puesto a falta de seis partidos. Su tarea ahora es ocupar el puesto que tiene Bolivia, selección que cuenta con 13 puntos, mientras que Perú solo tiene 7 unidades.

