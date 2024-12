Sebastián Rodríguez se hartó de Alianza Lima y habría decidido jugar en otro equipo de Perú

No es un buen momento para Sebastián Rodríguez. Si bien tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025, el jugador tiene la potestad de hacer respetar el vínculo o terminarlo si así lo desea. Tal vez quedándose con la espina de no ser campeón nacional de la temporada 2024 de la Liga 1 de Perú, el volante ahora comunicó que no seguirá.

Si bien no le faltan opciones para continuar su carrera en el extranjero, lo primero que se habría definido es que Sebastián Rodríguez no va más en Alianza Lima. Luego de llegar a esa conclusión, la situación del volante pasa por fichar por otro cuadro de Perú o volver a Uruguay para continuar con su carrera.

Sebastián Rodríguez deja Alianza Lima

Así lo explicó el periodista José Varela. El hombre de prensa dio detalles de la situación de ‘Bigote’ en La Victoria: “Sebastián Rodríguez anoche tomó la decisión de no continuar en Alianza Lima a pesar de que tenía un año más de contrato y hoy se lo ha comunicado al club de La Victoria. El volante uruguayo hará uso de la cláusula de salida y es alta la posibilidad de que siga su carrera en el fútbol profesional de su país.”.

Rodríguez deja Alianza. (Foto: José Varela)

En esa misma línea de la noticia deportiva, el periodista Kevin Pacheco también brindó información valiosa sobre lo que pasará con ‘Bigote’ y su futuro deportivo: “Sebastián Rodríguez no va a continuar en Alianza Lima, esto es una decisión tomada por él”.

Habrá que esperar tan solo un poco para conocer a qué club se va Sebastián Rodríguez. Lo cierto es que ahora mismo no sigue en Alianza Lima. Lo más probable es que termine en un equipo de Uruguay, como Peñarol, o, en un inesperado giro del destino, fiche por algún club de Perú.

Publicidad

Publicidad

ver también Universitario le dio toda la confianza y confirmó a exjugador que estuvo en Alianza Lima

ver también La grave mentira que habría dicho Franco Zanelatto para dejar Alianza Lima e irse a Universitario

¿Cuánto vale Sebastián Rodríguez?

Sebastián Rodríguez tiene 32 años y vale 1 millón de euros, según la información de Transfermarkt. Siendo uno de los valores más altos de su carrera, el monto todavía no se compara al 1.50 millones de euros que costó cuando tenía 31 años y jugaba en Peñarol.

¿Hasta cuándo tiene contrato Sebastián Rodríguez con Alianza Lima?

Sebastián Rodríguez tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2025. Pero una de las cláusulas que hay en el vínculo es que, si el jugador lo desea, puede irse al término de la temporada del 2024.

Encuesta¿Alianza debe buscar reemplazo a Rodríguez? ¿Alianza debe buscar reemplazo a Rodríguez? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad