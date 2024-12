Llegó como uno de los jugadores con mayor cartel, por su pasado reciente en clubes grandes como Peñarol y Emelec, pero no funcionó del todo. Alianza Lima le dio toda la confianza necesaria para poder sentirse cómodo, sin embargo, no alcanzó nada de eso. Por eso, en las últimas horas, todo lo que se habla en el entorno de Sebastián Rodríguez termina siendo inexacto. Hasta que aparecieron un par de voces autorizadas, que nos marcan las certezas que se viven sobre el jugador uruguayo de corte creativo.

¿Qué pasará con Sebastián Rodríguez en Alianza Lima?

El comunicador e hincha del cuadro íntimo, Edu Sobrino, mencionó en el programa Los Renegrones, el detallado que le llegó hace poco: “Tengo la información de que El Bigote Rodríguez está más cerca de irse que de quedarse, y me comentaron que tiene plazo hasta el 20 de diciembre con Alianza Lima para tomar una decisión”. Generando diversas posturas por parte de la hinchada, porque hay dos grupos marcados. Quienes confían que si se queda y es mejor rodeado, puede rendir. Sin embargo, hay otros más radicales, que piden su salida por no haber hecho las cosas bien.

¿De dónde están buscando a Sebastián Rodríguez?

De la misma manera, el periodista de RPP Noticias en el programa estelar deportivo, explicó que a Sebastián Rodríguez lo están buscando desde dos clubes con excelente presente e historia reciente. Uno de ellos es la Universidad de Chile, y el otro es el Liverpool de Uruguay. Esas ofertas están en la mesa, por ende, deberían tomarse en cualquier momento. La libertad de decisión en este caso, pasa por lo que pueda hacer El Bigote. Quien después de un año irregular, seguramente buscará continuar su carrera lejos del barrio de Matute.

¿Qué dice Sebastián Rodríguez sobre su futuro en Alianza Lima?

Hace algunas fechas atrás, comentó en una nota local para su país, El Bigote precisó que tiene la oportunidad de salir del cuadro blanquiazul en cualquier momento, si así lo siente necesario. Soltando una bomba que no se conocía al ciento por ciento dentro del mercado local: “Yo tengo un año más de contrato en Alianza Lima, pero hay una cláusula que si a final de año no deseo seguir, el vínculo se puede cortar. Hace unos días me llamaron de un club grande de Chile. Dependerá de estas semanas”.

Sebastián Rodríguez contra Sport Boys. (Foto: IMAGO).

De la misma manera, Sebastián Rodríguez, maneja su carrera con bastante respeto. Y muestra todo lo que se habla a su alrededor, sin levantar mayores suspicacias como tal: “Salió que podía volver a Peñarol y que en Liverpool había una firma acordada, y en enero estaba ahí. Por un tema familiar, uno siempre ve con buenos ojos retornar a Uruguay. Nadie me llamó aún y se está definiendo un torneo. Escucho porque es trabajo y respeto”. Veremos qué termina pasando con el 10 de Alianza Lima, son momentos claves los que vendrán muy pronto.