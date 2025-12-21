Toda Colombia y Argentina consternadas por el dinero que Nacional le pidió a Boca por Marino Hinestroza

Los días pasan y al no hacerse oficial, empiezan a salir a la luz más detalles de la negociación. Todo parece indicar que Marino Hinestroza será nuevo jugador de Boca Juniors, pero uno de los motivos por el cual no se ha anunciado es el dinero que Atlético Nacional le pidió al equipo argentino.

¡Toda Colombia y Argentina quedaron consternadas! Germán García Grova, periodista especializado en el mercado de fichajes, informó que Boca le había hecho una oferta a Nacional por Hinestroza que llegaba a los $6 millones de dólares con bonificaciones.

¿Qué respondió Atlético Nacional? Luego de que Marino Hinestroza anunciara que se va del equipo ‘Verdolaga’ publicando en Instagram el 17 de diciembre que “esta historia de amor no podía terminar de otra manera que con un título más (Copa Colombia 2025)“, el periodista Julián Capera, de ESPN, afirmó en X que el extremo tenía todo acordado con Boca Juniors y que en los próximos días se esperaba cerrar el acuerdo entre los equipos, pero… ¡Hay noticias al respecto!

Este fue el dinero que Nacional le pidió a Boca por Marino Hinestroza

Boca Juniors ya hizo una oferta por Marino Hinestroza. (Foto: archivo particular y Vizzor Image)

“Lo que me dicen es que la oferta que se hizo por parte de Boca Juniors fue de $4 millones (de dólares) más uno en bonos. En ese sentido, lo que le llegarían a Atlético Nacional serían 2 millones y el resto, los otros dos millones, a Columbus Crew, pero lo que me dicen es que Atlético Nacional no le ha dado ni siquiera permiso a Marino de entablar diálogos sobre sus condiciones. Ahora, sé que Boca Juniors va a mejorar la oferta, esta para la hinchada de Boca es una oferta muy baja. Increíble que hagan una oferta tan baja, pero es el proceso de negociación y eso se entiende (…) Entiendo que la respuesta a Boca Juniors, en esa propuesta inicial, es: ‘Listo, estamos abiertos a negociar, pero la cifra que nosotros pretendemos para empezar a dar el otro paso es $8 millones de dólares’. Me dicen no es que Nacional vaya a pedir esos $8 millones, pero lo que está pidiendo es suba (la oferta) porque nuestras pretensiones son más altas“, dijo el periodista Felipe Sierra en el programa ‘Es un hecho’ del portal ‘AS Colombia’.

No es Boca Juniors: El nuevo equipo que podría quedarse con Marino Hinestroza

A pesar de que todo apunta a que Marino Hinestroza jugará en Boca Juniors desde 2026, el programa ‘El VBar’, de Caracol Radio, publicó en X que “¡Boca está muy cerca de cerrar el fichaje del colombiano Marino Hinestroza! Sin embargo, en las últimas horas, el Santos de Brasil mostró su interés en contratar al jugador ‘cafetero’“.

