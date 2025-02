Uno de los más voceados dentro del mercado local, para liderar lo que se viene en la Selección Peruana es un técnico que ya salió campeón en Liga 1. Llegó para acomodar un proyecto empezado por Jorge Fossati en Universitario de Deportes, y lo hizo de una manera espectacular. Sin complicarse tanto, y teniendo un manejo correcto de las situaciones. En este caso, Fabián Bustos tuvo la oportunidad de negar o afirmar si está interesado en ser el nuevo técnico del equipo de todos. Tras tanto tiempo de especulación, con él como gran protagonista.

¿Fabián Bustos será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

En una charla extensa con Teledeportes, el entrenador de Universitario de Deportes comentó lo que es su actualidad deportiva. Después de ser considerado por muchos hinchas, como un reemplazo ideal para Jorge Fossati, quien fue despedido de la Selección Peruana por malos resultados. Así arrancó su participación Fabián Bustos: “No me ha llamado nadie de la Federación y no tienen por qué, obviamente. En un futuro claro que me gustaría dirigir una selección. No me veo en el futuro inmediato en una selección. Creo que más adelante sí me gustaría”.

¿Qué piensa Fabián Bustos sobre el fútbol peruano?

De la misma manera, el entrenador cordobés, analizó lo que ahora mismo pasa en el fútbol peruano: “Yo creo que hay futbolista. Hay que trabajarlos y darles más competencia. Por ejemplo, nuestra reserva que va a jugar Liga 3 está entrenando a la par nuestra, todos los días, y todavía no hay un fixture de cuándo va a arrancar. En eso tenemos que hacer hincapié, en la planificación de formativas y todas las categorías, tratar de tener un calendario organizado. Por lo que veo, hay jugadores para preparar. Hay que planificar los recambios que necesita una selección como la peruana”. Pero cerrando la opción, por lo menos ahora.

Así se vería Fabián Bustos en la Selección Peruana. (Foto: Imagen generada por Grok IA).

¿Quién será el nuevo entrenador de la Selección Peruana?

Después de la negativa de José Néstor Pékerman, quien habló sobre este asunto fue el comentarista de Al Ángulo, Diego Rebagliati: “Me dijeron tiene que ser alguien que es del Perú, que sea alguien del fútbol local, que esté dispuesto a asumir por seis partidos, que no pretenda un proyecto a largo plazo, la Federación no está para ofrecer un proyecto a largo plazo, nadie te dice que ha tirado la toalla, están trabajando, preparando el viaje a Venezuela y ya definieron el partido con Bolivia”.

Publicidad

Publicidad

ver también Liga 1 – 2025 con cambios drásticos: Fútbol peruano se modifica antes de jugarse la primera fecha

ver también Rodrigo Ureña no jugará en Belgrano y terminó discutiendo con un reconocido periodista deportivo

Destacando que no será alguien que hasta el momento no haya tenido mención en los medios de comunicación. Sostuvo el ex defensor y directivo de Sporting Cristal en las últimas ediciones del programa estelar de Movistar Deportes: “Me hablaron de tres nombres. Uno del cual se habla mucho y me sorprendió es Ángel Comizzo, que está en Atlético Grau y es un equipo cercano a la Federación. Su presidente Arturo Ríos no lo quiere ceder, salvo que le pongan una plata, ahí puede cambiar la cosa”. Todo hace indicar que en las próximas horas se sabrá todo al respecto.