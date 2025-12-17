Este miércoles 17 de diciembre de 2026 se reveló que la FIFA hizo un importante aumento en los premios económicos para el Mundial 2026. La Selección de Ecuador se vería beneficiada, ya que los premios se entregan incluso desde la participación en grupos.

Las selecciones que terminen eliminadas del Mundial en la zona de grupos, es decir cuartos de su grupo, recibirán 9 millones de dólares por parte de la FIFA, millones que todos tienen asegurados, así como el 1.5 de logística, por lo cual, se llevarían más de 10 millones solo por jugar el Mundial.

Los premios que pagará la FIFA en el Mundial 2026

Campeones: $50 millones de dólares

Subcampeones: $33M

3er lugar: $29M

4º puesto: $27M

5º-8º puesto: $19M

Puesto 9-16: $15M

Puesto 17 al 32: $11M

Puesto 33-48: $9M

Ecuador jugará otro Mundial en el 2026. (Foto: GettyImages)

La aspiración de la Selección de Ecuador es llegar hasta los cuartos de final del Mundial 2026. Por lo cual, el premio económico podría llegar a ser más de 19 millones de dólares. Por lo general, estas cifras se reparten entre los jugadores, cuerpo técnico y Federación.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así se jugarán los partidos de Ecuador en el próximo Mundial:

Costa de Marfil vs Ecuador 14/06 a las 18H00 (EC)

Ecuador vs Curazao 20/06 a las 19H00 (EC)

Ecuador vs Alemania 25/06 a las 15H00 (EC)

En síntesis: