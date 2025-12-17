“El amor que tienen es por el color verde”: Antonio Álvarez se hartó de los jugadores de Barcelona SC y responde

Barcelona SC vive un momento de alta tensión, impensado para cómo estaba terminando la temporada, los jugadores reclamaron salarios atrasados y amenazaron con no presentarse en el último partido ante IDV. Ahora el presidente, Antonio Álvarez, respondió de manera contundente y amenazó aún peor.

Mediante un comunicado en sus redes sociales Antonio Álvarez expuso a los jugadores de Barcelona SC con estas palabras: “BSC está enquistado por malos elementos, ellos saben que tengo pruebas contundentes, donde se los ve farreando y con mujeres, pregunto yo, ¿jugadores que ganan $30.000 al mes, les afecta su economía por estar atrasados Septiembre, Octubre, Noviembre como para parar y decir no vamos a jugar el fin de semana? Pero cuando he propuesto pagar a los que ganan menos de $10.000 (5 jugadores aprox) no quieren.”, avisó el presidente.

Sin embargo, la arremetida de Antonio Álvarez continuo exponiendo a los jugadores: “Eso que dicen que amor por los colores es pura boca, el amor que tienen es por el color verde, la plata, y hablo de la minoría que maneja ese comunicado, no de todos, son 7“, sentenció Álvarez.

No se ha revelado el nombre de los jugadores de Barcelona SC que estén “liderando” esta cruzada. No obstante, según Antonio Álvarez la mayoría de estos son aquellos que terminan contrato en el 2025 y ya no seguirán en el plantel para la temporada 2026.

A diferencia de lo que se esperaba, Antonio Álvarez terminó este comunicado amenazando que algunos jugadores no van a cobrar de BSC, sino que tendrán que “demandar” y hacerlo por FEF. “Nos hemos demorado dos días del último acuerdo (que seguramente se pagaba mañana o pasado) y lanzan ese comunicado. Ahora vamos a pagarles a los que se quedan; los que se van, que cobren vía FEF. Se acabó.“, termina el comunicado del presidente.

Publicidad

Publicidad

Con estas dos posturas muy marcadas, ahora es una total incertidumbre si Barcelona SC se presentará para jugar en la última fecha ante IDV, donde justamente se busca el cupo a Copa Libertadores en el 2026. Sin horas de alta tensión en el ‘Ídolo’.

ver también Romario Caicedo recibe una oferta de este equipo de LigaPro para dejar Emelec

Barcelona SC necesita ganar ante IDV para ir a Copa Libertadores

En la última fecha, Barcelona SC tendrá que jugar ante Independiente del Valle. Con una victoria conseguiría el cupo a Copa Libertadores de manera directa y se aseguraría 3 millones de dólares. No obstante, esto ahora es una incertidumbre tras el comunicado de los jugadores y el presidente.

Encuesta¿Quién crees que debe terminar cediendo? ¿Quién crees que debe terminar cediendo? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: