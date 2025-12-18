PSG se coronó campeón de la Copa Intercontinental tras una larga tande de penales contra Flamengo y como era de esperarse, el ecuatoriano William Pacho fue titular. El tricolor sumó un nuevo trofeo y confirman dónde seguirá su carrera para el próximo año.

Los sondeos de los gigantes Real Madrid y Manchester City continuaron y pese a las ofertas que ascendían a más de 90 millones, William Pacho seguirá en el París por lo menos una temporada más.

El ecuatoriano en su primer año ha ganado todos los títulos que ha disputado con el gigante francés, y aún le quedan cuatro años de contrato. Los hinchas de ambos equipos piden su fichaje.

Pese a que Pacho segruamente sería titular en cualquier equipo del mundo, no se arriesgaría a cambiar de club con miras al Mundial y perder el rodaje que está teniendo previo a la Copa.

El salario de William Pacho en el PSG

William Pacho está ganando 4,5 millones de euros al año, una cifra muy por debajo de lo que su nivel sugiere que debería cobrar. El PSG seguramente le hará un nuevo contrato el próximo año.

William Pacho campeón Intercontinental

¿Hasta cuándo tiene contrato William Pacho con el PSG?

William Pacho tiene contrato con el PSG hasta finales de la temporada 2029. El ecuatoriano apenas está viviendo su segunda temporada en Francia y por lo general el PSG nunca pone fácil la salida de algún jugador que quiere mantener, como ya ha pasado en otros casos.

