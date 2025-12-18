Es tendencia:
logotipo del encabezado
Copa Colombia

Pese a que Luis Fernando Montoya quedó atrapado con su silla de ruedas, así salió de la pelea entre hinchas de Nacional y DIM

El histórico entrenador Luis Fernando Montoya vivió un momento angustiante en medio del caos y su salida conmovió al país. ¡Video!

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
El profe Montoya quedó en medio de la invasión de los hinchas de Nacional y DIM.
© X / @Luilondo11El profe Montoya quedó en medio de la invasión de los hinchas de Nacional y DIM.

La final de la Copa Colombia 2025 terminó de la peor manera con la invasión a la cancha del estadio Atanasio Girardot de aquellos mal llamados hinchas de Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Incluso, el exentrenador Luis Fernando Montoya no se salvó de lo sucedido, y ya se conoció como salió de la batalla campal.

El árbitro Wilmar Roldán pitó el final del partido, Nacional le ganó 1-0 al DIM y se coronó campeón de la Copa Colombia 2025. Hasta ahí todo normal, pero los hinchas de Deportivo Independiente Medellín decidieron invadir la cancha para impedir que el equipo ‘Verdolaga’ celebrara el título.

Mientras los supuestos hinchas del DIM y Atlético Nacional protagonizaban una batalla campal, una imagen causó mucho impacto. El exentrenador Luis Fernando Montoya, aquel técnico que supo ser campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas y que sufrió una cuadriplejía irreversible por recibidor dos disparos en un intento de robo, quedó en medio de la pelea que se dio en el estadio Atanasio Girardot.

Video: El profe Montoya quedó en medio de la pelea entre hinchas de Nacional y DIM

El profe Montoya quedó en medio de la invasión de los hinchas de Nacional y DIM. (Foto: X / @Luilondo11)

El profe Montoya quedó en medio de la invasión de los hinchas de Nacional y DIM. (Foto: X / @Luilondo11)

“El profe Montoya en la mitad de la pelea. Esto es una tristeza, acá perdimos todos”, publicó la periodista Luisa Fernanda Londoño para dar a conocer el video que nadie podía creer en el fútbol de Colombia. A los familiares de una leyenda como Luis Fernando Montoya les tocó hacer un círculo alrededor de él para que no fuera lastimado mientras volaban las vallas.

Tweet placeholder
Publicidad
Luego de que Marino Hinestroza confirmara que se va de Nacional, se reveló su nuevo equipo: “Acuerdo”

ver también

Luego de que Marino Hinestroza confirmara que se va de Nacional, se reveló su nuevo equipo: “Acuerdo”

Así salió Luis F. Montoya de la batalla campal en el estadio Atanasio Girardot

Al ver que el exentrenador Luis Fernando Montoya quedó atrapado en medio de la batalla campal que se vivió tras la final de la Copa Colombia 2025, empezó a crecer la preocupación por saber qué pasó con él. La periodista Pilar Velásquez despejó las dudas publicando el video de cómo salió el extécnico. “Gracias a Dios el profe está bien y pudo resguardarse en el camerino. Coincido, perdimos todos”, publicó la comunicadora del canal Win Sports.

Tweet placeholder

Encuesta

¿Quién fue el árbitro de la final de la Copa Colombia 2025 entre Atlético Nacional y DIM?

Ya votaron 0 personas

Publicidad

En resumen

  • Atlético Nacional venció 1-0 al DIM y se coronó campeón de la Copa Colombia 2025.
  • El exentrenador Luis Fernando Montoya quedó atrapado en el campo durante una batalla campal.
  • El profesor Montoya resultó ileso tras refugiarse en el camerino del estadio Atanasio Girardot.
julio montenegro
Julio Montenegro
    Lee también
    El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG
    Fútbol de Ecuador

    El futuro de William Pacho tras ganar la Intercontinental con el PSG

    Barcelona quiere recuperar a Lionel Messi: ''Es imprescindible que regrese''
    Lionel Messi

    Barcelona quiere recuperar a Lionel Messi: ''Es imprescindible que regrese''

    Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida
    Fútbol de Ecuador

    Los otros jugadores de Barcelona que recibieron amenazas igual que Mario Pineida

    Se reveló el nuevo equipo de Hinestroza tras la despedida de Nacional
    Fútbol de Colombia

    Se reveló el nuevo equipo de Hinestroza tras la despedida de Nacional

    Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

    Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

    Better Collective Logo