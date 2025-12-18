Pese a que Luis Fernando Montoya quedó atrapado con su silla de ruedas, así salió de la pelea entre hinchas de Nacional y DIM

La final de la Copa Colombia 2025 terminó de la peor manera con la invasión a la cancha del estadio Atanasio Girardot de aquellos mal llamados hinchas de Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional. Incluso, el exentrenador Luis Fernando Montoya no se salvó de lo sucedido, y ya se conoció como salió de la batalla campal.

El árbitro Wilmar Roldán pitó el final del partido, Nacional le ganó 1-0 al DIM y se coronó campeón de la Copa Colombia 2025. Hasta ahí todo normal, pero los hinchas de Deportivo Independiente Medellín decidieron invadir la cancha para impedir que el equipo ‘Verdolaga’ celebrara el título.

Mientras los supuestos hinchas del DIM y Atlético Nacional protagonizaban una batalla campal, una imagen causó mucho impacto. El exentrenador Luis Fernando Montoya, aquel técnico que supo ser campeón de la Copa Libertadores 2004 con Once Caldas y que sufrió una cuadriplejía irreversible por recibidor dos disparos en un intento de robo, quedó en medio de la pelea que se dio en el estadio Atanasio Girardot.

Video: El profe Montoya quedó en medio de la pelea entre hinchas de Nacional y DIM

El profe Montoya quedó en medio de la invasión de los hinchas de Nacional y DIM. (Foto: X / @Luilondo11)

“El profe Montoya en la mitad de la pelea. Esto es una tristeza, acá perdimos todos”, publicó la periodista Luisa Fernanda Londoño para dar a conocer el video que nadie podía creer en el fútbol de Colombia. A los familiares de una leyenda como Luis Fernando Montoya les tocó hacer un círculo alrededor de él para que no fuera lastimado mientras volaban las vallas.

Así salió Luis F. Montoya de la batalla campal en el estadio Atanasio Girardot

Al ver que el exentrenador Luis Fernando Montoya quedó atrapado en medio de la batalla campal que se vivió tras la final de la Copa Colombia 2025, empezó a crecer la preocupación por saber qué pasó con él. La periodista Pilar Velásquez despejó las dudas publicando el video de cómo salió el extécnico. “Gracias a Dios el profe está bien y pudo resguardarse en el camerino. Coincido, perdimos todos”, publicó la comunicadora del canal Win Sports.

