Barcelona quiere recuperar a Lionel Messi: ”Es imprescindible que regrese”

El FC Barcelona está sumergido en una feroz interna institucional, porque a pesar de los títulos recolectados durante la temporada 2024/2025 (LaLiga, la Copa del Rey y la Supercopa de España), no logra salir de su delicada situación financiera. Además, la reforma del Camp Nou sufrió una serie de complicaciones que no permiten tener una fecha precisa para la finalización de la obra, más allá de ya haber abierto sus puertas con un poco más del 50 por ciento de desarrollo del proyecto.

Con todo este clima, en 2026 debe haber elecciones, contiendan reglamentaria en la que Joan Laporta buscará sostenerse en el poder. No obstante, tendrá contrincantes que, claramente, buscarán despojarlo del trono, pues entienden que no viene gestionando de la mejor manera la administración de la institución de la Ciudad Condal.

Uno de ellos es Marc Ciria, que encabeza la lista ‘Moviment 42’ y que esta semana, en su lanzamiento como alternativa frente a más de 800 personas, hizo énfasis en dos cuestiones principales: el descuido de los socios del Barcelona por parte de la vigente directiva y el distanciamiento que sufre el club con Lionel Messi.

“Queremos devolverle al socio su protagonismo. Que esté presente en todas las decisiones del club. Este movimiento va de preservar el legado de padres a hijos. ¿Estáis cansados de que no cuenten con vosotros?”, comentó el empresario en el evento con el que, de alguna manera, le declaró la guerra electoral a Joan Laporta.

En esa misma línea de ”aportar soluciones” Marc Ciria, en relación con Lionel Messi, apuntó: ”Fue el jugador que más hizo emocionar al Barcelona. Voy a dejar la piel para que vuelva”. E insistió: ”Es imprescindible que regrese”.

El contrato de Lionel Messi con el Inter Miami

Lionel Messi, hace pocas semanas, anunció que renovó su contrato con el Inter Miami (tenía como fecha de caducidad diciembre del 2025). El rosarino extendió su vínculo con el club de la Major League Soccer de los Estados Unidos hasta fines del 2028, momento para el que tendrá 41 años y medio, por lo que parece poco probable que vuelva al FC Barcelona como futbolista.

