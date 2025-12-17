Tras perder la final de la Intercontinental: Este sería el futuro de Gonzalo Plata para 2026

Flamengo y Gonzalo Plata jugaron uno de los mejores partidos de su historia en la final de la Copa Intercontinental ante PSG. No obstante, ni al ecuatoriano ni al equipo brasileño le alcanzó para la gloria. Ahora ya se especula que pasará con el futuro del jugador tricolor.

Gonzalo Plata llegó a esta Copa Intercontinental en medio de todos los problemas y polémicas para una posible salida. Sin embargo, el ecuatoriano fue de lo mejor del torneo y del equipo brasileño, siendo muy destacado ante el PSG. Sin embargo, su futuro podría estar lejos de Brasil.

Varios equipos de Europa están siguiendo al jugador ecuatoriano, el último era West Ham. No obstante, aún no hay negociaciones concretas. Se espera a que se abra el mercado en enero para decidir el futuro del ecuatoriano, de buenos momentos en Brasil.

No obstante, tras esta gigante participación en la Copa Intercontinental, si se llega a marchar, el ecuatoriano se iría con una buena relación con la hinchada y con la directiva, por esta última imagen que el jugador dejó en la cancha. Salió al minuto 107′ del partido en medio de todos los aplausos.

Gonzalo Plata jugó en la final de la Copa Intercontinental. (Foto: GettyImages)

Flamengo también podría sacar una venta millonaria en las próximas semanas ya que esperan recibir no menos de 20 millones por una transferencia de Gonzalo Plata. El ecuatoriano logró repotenciar su valor de mercado en Brasil, tras varios años complicados en su carrera.

Por otro lado, Gonzalo Plata también dejó varias señales de mejora en esta Copa Intercontinental, el tricolor había revelado que las últimas expulsiones le afectaron totalmente y que esto lo desenfocó del juego en la cancha.

Los números de Gonzalo Plata en esta temporada

En toda la temporada con Flamengo, Gonzalo Plata alcanzó a jugar a un total de 53 partidos entre todas las competencias. Marcó 5 goles y dio 9 asistencias. Estuvo en cancha poco más de 3.200 minutos y eso le sirvió para ganar la Copa Libertadores en este año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata con Flamengo?

Gonzalo Plata terminó firmando con Flamengo un contrato hasta finales de 2029. Por lo cual, el valor de una venta para el jugador ecuatoriano también se incrementa por todos estos años que aún le quedan en Brasil. El ‘Fla’ no se desesperaría por venderlo.

En síntesis: