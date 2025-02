Hoy por hoy podemos decir que el ambiente de la Selección Peruana está más fuerte que nunca. Porque después de la designación de Óscar Ibáñez como entrenador interino del equipo de todos. Podemos darnos cuenta de que si está tomando decisiones a comparación de lo que fue Juan Reynoso y el propio Jorge Fossati hace poco. Yendo hasta con la opinión popular, que no quiere a ciertos jugadores. Pero, él parece necesitarlos.

¿Qué jugadores regresarán a la Selección Peruana?

Óscar Ibáñez en la pasada conferencia de prensa dio detalles sobre lo que será su próxima convocatoria: “Son jugadores que saben de este tipo de competencias, ya han salido victoriosos de dos situaciones parecidas. Pedro (Aquino) este fin de semana no jugó, Renato (Tapia) está jugando, André (Carrillo) está jugando en una posición distinta, en un equipo súper importante como Corinthians”.

¿Paolo Guerrero será convocado?

Entre los que van a regresar, el nombre más llamativo es el del capitán, que sin duda alguna parece que saldrá del retiro si así lo desea: “Paolo (Guerrero) está jugando en un club como Alianza Lima, está jugando el torneo más importante de Conmebol; el fin de semana jugó e hizo un gol propio de su categoría. Christian (Cueva) está en la búsqueda de su mejor forma deportiva, hay que darle su tiempo. Cuanto mayores jugadores estén en su mejor nivel, mucho más difícil es la convocatoria”.

El regreso de mundialistas a Perú. (Foto: Imagen generada por Grok IA)-

Es más, el entrenador interino de la Selección Peruana sabe bien que puede confiar en su talento y don de mando: “Con Paolo hablé, porque no había quedado muy claro lo de su despedida. No se ha despedido, está con fuerza. Él está entusiasmado; Paolo no solo representa muchas cosas para los compañeros, sino también para los rivales. Uno cuando enfrenta a Paolo, le tira todo su palmarés, tiene mucho que ver”.

¿Cuándo estará jugando la Selección Peruana?

En sus redes sociales principales dio pie a la información que vamos a presentar ahora mismo. Es un hecho, que le servirá a los hinchas, para planificar esos días con mucha paciencia: “La Dirección de Competiciones y Operaciones de la CONMEBOL dio a conocer la programación de los partidos correspondientes a las fechas 13 y 14 de las Eliminatorias Sudamericanas para la Copa Mundial de la FIFA 2026”.

Así se verían los mundialistas peruanos. (Foto: Imagen generada por Grok IA)-

¿En qué horarios jugará la Selección Peruana?

Así es como la Federación Peruana de Fútbol notificó que tanto el duelo de local, y visitante por Eliminatorias Sudamericanas tiene información confirmada: “En la jornada 13, La Bicolor recibirá a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, el jueves 20 de marzo a las 20:30 horas. En la fecha 14, la selección peruana visitará a Venezuela en el Estadio Monumental de Maturín, el martes 25 de marzo a las 20:00 horas (19:00 horas de Perú)”.

