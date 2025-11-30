Christian Cueva fue una de las bajas que tuvo Emelec en su viaje a Manta para jugar contra Delfín SC, y pese a que los azules ganaron, los hinchas no quedaron contentos. Revelaron el motivo de la ausencia del peruano y hubo indignación masiva.

Según medios de Guayaquil, fue el propio Christian Cueva quién pidió al club no viajar a Manta, esto debido a que “se encuentra cerrando su vinculación a otro equipo” para el 2026. Con esto, es cuestión de semanas para que se haga oficial la salida de Cueva.

Los hinchas reclamaron que la directiva acepte que un jugador se ausente deliberadamente cuando tiene contrato vigente con el club. “Es jugador nuestro hasta junio 2026 y debemos usarlo”, escribieron algunos.

“Es parte de los favoritismos que han tenido con él desde que llegó”, también escribieron en redes. Christian Cueva llegó a mitad de año pero no ha sido el aporte esperado.

De parte del jugador también hay motivos para querer irse, además del mal momento deportivo arrastran varios meses de salario pendientes, aunque hay rumores de que el peruano es el que más ha cobrado puntual.

El sueldo de Cueva en Emelec

Como jugador de Emelec, Christian Cueva es uno de los mejores pagados de la plantilla, así no esté cobrando ese salario, en nómina el jugador peruano cobraría en Emelec un poco más de 15 mil dólares mensuales. De ahí que, la deuda del club con el jugador sea bastante amplia.

Publicidad

Publicidad

ver también Christian Cueva se va de Emelec y ya suena para este insólito equipo en Perú

Christian Cueva quiere volver a la Selección de Perú

En resumen