Llegó como uno de los jugadores con mayor expectativa en este 2025, sin embargo Christian Cueva dejó Emelec sin pena ni gloria y con algunos partidos cuestionados. El volante peruano se fue a Juan Pablo II sin embargo por el salario que recibirá queda claro que su salida no fue por tema económico.

Según el Diario Líbero del vecino país, Christian Cueva ganará cerca de 8 mil dólares mensuales. En caso de ser cierto esto, el jugador habría aceptado una oferta que corresponde a una tercera parte de lo que ganaba en el club azul.

Los motivos para la salida de Cueva de Emelec tienen que ver conn la crisis económica que atraviesa el club azul. Son varios meses de salarios impagos en el equipo en lo que va en la temporada.

En lo deportivo, Emelec tiene difícil sus chances de llegar a Copa Sudamericana y depende de que Barcelona quede 4to en LigaPro para acceder a Copa Libertadores vía Copa Ecuador.

Otros apuntan a que el futbolista quería regresar a su país por motivos personales, rechazando ofertas de Colombia y otros equipos de LigaPro para volver.

Los números de Cueva en Emelec

En todo su paso por Emelec, Christian Cueva jugó un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles, ambos de penal, y terminó dando 2 asistencias. Estuvo en cancha defendiendo los colores de Emelec, un poco más de 800 minutos.

Publicidad

Publicidad

ver también El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

Christian Cueva – Juan Pablo II

El sueldo que tenía Cueva en Emelec

Emelec había fichado a Cueva hasta mediados de 2026. Sin embargo, al no tener su sueldo al día y casi no jugar las últimas semanas el jugador salió del club. Asimismo, mientras estuvo en el plantel se había revelado que su salario estaba entre los 15 mil y 20 mil dólares.

En resumen

El volante peruano Christian Cueva dejó Emelec para irse al club Juan Pablo II .

dejó para irse al club . Christian Cueva aceptó un salario de 8 mil dólares mensuales , una tercera parte de lo que ganaba en Emelec .

aceptó un salario de , una tercera parte de lo que ganaba en . La salida de Christian Cueva de Emelec se debe a la crisis económica del club y salarios impagos.

Publicidad