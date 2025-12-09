Es tendencia:
logotipo del encabezado
Christian Cueva

El salario que aceptó Christian Cueva con tal de irse de Emelec

El volante peruano Christian Cueva dejó Emelec para regresar a su país pero sorprende el salario que tendrá en Juan Pablo II.

Por Gustavo Dávila

Sigue a Bolavip en Google!
El salario que aceptó Christian Cueva con tal de irse de Emelec
El salario que aceptó Christian Cueva con tal de irse de Emelec

Llegó como uno de los jugadores con mayor expectativa en este 2025, sin embargo Christian Cueva dejó Emelec sin pena ni gloria y con algunos partidos cuestionados. El volante peruano se fue a Juan Pablo II sin embargo por el salario que recibirá queda claro que su salida no fue por tema económico.

Según el Diario Líbero del vecino país, Christian Cueva ganará cerca de 8 mil dólares mensuales. En caso de ser cierto esto, el jugador habría aceptado una oferta que corresponde a una tercera parte de lo que ganaba en el club azul.

Los motivos para la salida de Cueva de Emelec tienen que ver conn la crisis económica que atraviesa el club azul. Son varios meses de salarios impagos en el equipo en lo que va en la temporada.

En lo deportivo, Emelec tiene difícil sus chances de llegar a Copa Sudamericana y depende de que Barcelona quede 4to en LigaPro para acceder a Copa Libertadores vía Copa Ecuador.

Otros apuntan a que el futbolista quería regresar a su país por motivos personales, rechazando ofertas de Colombia y otros equipos de LigaPro para volver.

Los números de Cueva en Emelec

En todo su paso por Emelec, Christian Cueva jugó un total de 17 partidos entre todas las competencias. Marcó 2 goles, ambos de penal, y terminó dando 2 asistencias. Estuvo en cancha defendiendo los colores de Emelec, un poco más de 800 minutos.

Publicidad
El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

ver también

El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

Christian Cueva – Juan Pablo II

Christian Cueva – Juan Pablo II

El sueldo que tenía Cueva en Emelec

Emelec había fichado a Cueva hasta mediados de 2026. Sin embargo, al no tener su sueldo al día y casi no jugar las últimas semanas el jugador salió del club. Asimismo, mientras estuvo en el plantel se había revelado que su salario estaba entre los 15 mil y 20 mil dólares.

En resumen

  • El volante peruano Christian Cueva dejó Emelec para irse al club Juan Pablo II.
  • Christian Cueva aceptó un salario de 8 mil dólares mensuales, una tercera parte de lo que ganaba en Emelec.
  • La salida de Christian Cueva de Emelec se debe a la crisis económica del club y salarios impagos.
Publicidad
gustavo dávila
Gustavo Dávila
Lee también
Christian Cueva se fue de Emelec y ya fue presentado por este equipo de Perú
Fútbol de Ecuador

Christian Cueva se fue de Emelec y ya fue presentado por este equipo de Perú

Aseguran que Emelec está cerca de “perder la categoría” ¿qué ocurre?
Fútbol de Ecuador

Aseguran que Emelec está cerca de “perder la categoría” ¿qué ocurre?

Emelec pondrá el dinero y fichará a dos figuras de LigaPro para el 2026
Fútbol de Ecuador

Emelec pondrá el dinero y fichará a dos figuras de LigaPro para el 2026

El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial
Fútbol de Ecuador

El camino que tendrá la Selección de Ecuador para la final del Mundial

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo