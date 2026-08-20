El peor castigo que MLS le pondría a Messi por pegarle a un rival en la cara

Conoce la máxima sanción que la MLS impondría a Lionel Messi por agresión violenta en la cara a un rival en Philadelphia Union vs. Inter Miami.

Todo parece indiciar que Messi estaría en problemas. Durante el empate entre Inter Miami y Philadelphia Union del 19 agosto, el ’10’ argentino le pegó a un rival en la cara, y a pesar de que el árbitro y el VAR no vieron la acción, se conoció cuál es el peor castigo que la MLS le pondría.

Lionel Messi anotó un golazo al minuto 26 del primer tiempo para que Inter Miami se pusiera arriba 2-1. Sin embargo, Philadelphia Union no solo logró empatar el partido, también sacó de casillas a Leo y, lo más probable, es que recibe una sanción por el golpe a Quinn Sullivan.

Las directrices de la competición de la MLS estipulan que “cuando los oficiales no ven el incidente y, por lo tanto, no tienen la oportunidad de actuar, el Comité revisará todas las pruebas y podrá actuar para disciplinar a un jugador (es decir, una infracción sin balón)”. Tal cual pasó con la agresión de Messi a la cara de Sullivan.

El peor castigo que Messi recibiría por pegarle a un rival en la cara

Messi en Philadelphia Union vs. Inter Miami. (Foto: Getty Images)

La sanciones del Comité Disciplinario de la MLS aplican las reglas de la International Football Association Board (IFAB), esto quiere decir que la sanción que recibiría Lionel Messi por pegarle a Quinn Sullivan se basa en la regla 12: “La conducta violenta se produce cuando un jugador emplea o intenta emplear fuerza excesiva o brutalidad contra un adversario cuando no le está disputando el balón”. Dicho esto, el peor castigo para el ’10’ de Inter Miami sería de un partido de suspensión y una multa económica.

Video: Así fue la agresión de Messi a Quinn Sullivan

Leo Messi vio que Quinn Sullivan pasaba por el lado y le reclamó una jugada. El mediocampista algo le respondió y el ’10’ argentino no dudó en tirarle un manotazo a la cara y señalarlo. Se pusieron cara a cara y tuvo que llegar el árbitro Filip Dujic a separarlos. ¡Video!

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