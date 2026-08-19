Malas noticias para Argentina: Puyol predice qué pasará con España tras ganarle a Messi el Mundial 2026

¡Pronóstico que enciende la polémica! Carles Puyol predijo qué pasará con España tras ganarle a Messi el Mundial 2026. ¡Entérate qué dijo!

Fue un auténtico baile que debió ser por más goles. España le ganó 1-0 a la Selección Argentina de Messi y compañía la final del Mundial 2026 y esta historia apenas está empezando, según la predicción del histórico Carles Puyol.

España llegaba a la final del Mundial 2026 con una generación que venía de ganar la Liga de Naciones de la UEFA 2022-23 y la Eurocopa 2024. Y eso no es lo más impresionante, ya que Puyol comparó los dos títulos de España en la Copa del Mundo y la noticias no son buenas para Argentina.

El primer título España en un Mundial llegó en Sudáfrica 2010 luego de ganarle la final a Holanda con un gol de Andrés Iniesta en la prórroga. Aquel plantel tenía un promedio de edad de 25.9 años con jugadores experimentados como Carles Puyol (32 años) y Xavi Hernández (30). Aquí la gran diferencia con la selección que ganó el Mundial 2026 que dio pie a la predicción del exdefensor central.

Puyol predice qué pasará con España tras ganarle a Messi el Mundial 2026

Puyol, Yamal y Messi. (Foto: Getty Images)

BOLAVIP US tuvo la oportunidad de hacerle una pregunta a Puyol en una conferencia de prensa de LaLiga y ahí llegó la esperada predicción: “Ganar después de ganar siempre es muy difícil, pero creo que, como lo he dicho antes, esta generación es muy joven, y a nosotros nos cogió con una edad más madura y creo que esta generación todavía les queda uno o dos mundiales para estar al máximo, estar arriba. La cantera del fútbol español es muy buena, siempre aparecen grandes jugadores. Entonces, creo que tenemos un futuro brillante por delante“.

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El promedio de edad de la Selección de España campeona del Mundial 2026

A pesar de que la Selección de España campeona del Mundial 2026 tuvo un promedio de edad (26.7) mayor al plantel del título del 2010, al tener a su estrella Lamine Yamal con tan solo 19 años, el futuro parece más que promisorio como bien lo dijo una leyenda de la talla de Carles Puyol.

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