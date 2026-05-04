A horas de jugar ante el PSG, el Bayern Múnich de Luis Díaz decidió firmar a este jugador

Bayern Múnich está decidido a no soltar el pie del acelerador a pesar de que en la temporada 2025-26 puede llegar a ganar cuatro títulos y, según un portal especializado, decidió firmar a un jugador a horas de jugar ante el PSG en la semifinal de vuelta de la Champions League.

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Con los dos primeros objetivos de la temporada cumplidos, Superliga de Alemania y Bundesliga, Bayern Múnich se dio el lujo de empezar a rotar la nómina en la liga de Alemania. Con estas rotaciones, el equipo alemán se dio cuenta que no podía dejar escapar a un jugador que se le vence el contrato el 30 de junio de 2026.

Ante las salidas confirmadas de los volantes Leon Goretzka y Raphaël Guerreiro, Bayern Múnich se quedaría sin profundidad a la hora del reecambio en el mediocampo. Con este panorama, no lo pensaron dos veces y decidieron firmar a un jugador que ya sumó 142 minutos en la Bundesliga.

El Bayern Múnich de Luis Díaz decidió firmar a este jugador para la próxima temporada

Luis Díaz y el jugador que firmaría el Bayern. (Foto: Getty Images)

Los periodistas Manuel Bonke y Vinzent Tschirpke, del portal ‘Tz’, informaron que a horas del duelo ante el PSG en Champions Lague, Bayern Múnich decidió firmar a Bara Sapoko Ndiaye en un acuerdo permanente. El entrenador Vincent Kompany está convencido de las condiciones del mediocampista de 18 años y, salvo que el equipo se refuerce en este sector del campo del juego, no será cedido a otro equipo y hará la pretemporada 2026-27 junto a Luis Díaz y compañía.

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Lo que tiene que hacer Bayern Múnich para eliminar al PSG en Champions

Cuando la pelota empiece a rodar en el estadio Allianz Arena partir de las 2:00 P.M. (hora colombiana) del miércoles 6 de mayo, Bayern Múnich necesita anotarle dos goles al PSG para evitar la prórroga y así clasificar a la final de la Champions League 2025-26. Con un gol del equipo alemán se empata el marcador global de la serie.

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