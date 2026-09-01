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Agenda de partidos de hoy: horarios y dónde ver EN VIVO el fútbol europeo

Todos los partidos de hoy y de los próximos días, con los horarios y canales de México, Argentina y España. Esta agenda se actualiza cada día.

Jueves 3 de septiembre

Partido Torneo México Argentina España
Real Sociedad vs. Celta LaLiga 13:00 · Sky Sports Mexico, Sky+, izzi 16:00 · DIRECTV Sports Argentina, DGO 21:00 · Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV

Viernes 4 de septiembre

Partido Torneo México Argentina España
Stuttgart vs. Colonia Bundesliga 12:30 · FOX One 15:30 · Disney+ Premium Argentina 20:30 · DAZN Spain
Ipswich Town vs. Liverpool Premier League 13:00 · TNT Sports, Max Mexico 16:00 · Disney+ Premium Argentina 21:00 · DAZN Spain
Betis vs. Real Madrid LaLiga 13:00 · Sky Sports Mexico, Sky+, izzi 16:00 · ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina 21:00 · Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
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