Agenda de partidos de hoy: horarios y dónde ver EN VIVO el fútbol europeo

Jueves 3 de septiembre
|Partido
|Torneo
|México
|Argentina
|España
|Real Sociedad vs. Celta
|LaLiga
|13:00 · Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
|16:00 · DIRECTV Sports Argentina, DGO
|21:00 · Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV
Viernes 4 de septiembre
|Partido
|Torneo
|México
|Argentina
|España
|Stuttgart vs. Colonia
|Bundesliga
|12:30 · FOX One
|15:30 · Disney+ Premium Argentina
|20:30 · DAZN Spain
|Ipswich Town vs. Liverpool
|Premier League
|13:00 · TNT Sports, Max Mexico
|16:00 · Disney+ Premium Argentina
|21:00 · DAZN Spain
|Betis vs. Real Madrid
|LaLiga
|13:00 · Sky Sports Mexico, Sky+, izzi
|16:00 · ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
|21:00 · Movistar+, LaLiga TV Bar HD, M+ LALIGA TV