Los millones que habría perdido Gustavo Alfaro en la crisis del Ueno Bank

Gustavo Alfaro también habría perdido una fortuna en el banco Ueno de Paraguay tras su cierre y congelamiento de fondos.

Gustavo Alfaro, exentrenador de Ecuador y actual seleccionador de Paraguay, vuelve a ser noticia por un motivo inesperado. El técnico argentino figuraría entre los afectados por la crisis de Ueno Bank, con una fortuna millonaria que estaría atrapada en la entidad financiera paraguaya.

La cuenta MrOFFSIDER difundió que Gustavo Alfaro tendría entre siete y diez millones de dólares depositados en Ueno Bank. Según MinutoUno y M24Digital, la estimación fue atribuida al periodista Benjamín Fernández Bogado, aunque el entrenador no confirmó públicamente estos valores.

Hasta ahora, el seleccionador paraguayo no se ha pronunciado sobre el supuesto dinero comprometido. Los reportes insisten en que se trata de cifras difundidas por terceros y no de una declaración oficial de Alfaro.

De confirmarse los montos, la fortuna comprometida equivaldría aproximadamente a los salarios que habría percibido durante dos años en Paraguay, su etapa en Costa Rica y sus últimos tres años como entrenador de Ecuador. La devolución dependería de los mecanismos y valores asegurados correspondientes.

La información agarra algo de veracidad luego de que se confirmara de que varios jugadores y directivos de la AFP también tenían fondos en la mencionada institución financiera.

El nuevo contrato de Gustavo Alfaro con la Selección de Paraguay

Mientras tanto, Gustavo Alfaro tendría garantizado un nuevo contrato con Paraguay hasta 2030, con un salario estimado de entre cinco y seis millones de dólares anuales. El estratega argentino apunta a cerrar su carrera profesional al frente de la selección paraguaya.

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