Luzu TV vs 412 HOY: ¿Qué canal pasa y a qué hora empieza el ‘Gran Partido del Streaming’?

Este domingo 15 de noviembre de 2026 se enfrentan por la revancha del Gran Partido del Streaming’ Luzu TV vs 412. El famoso partido de los canales de streaming que sigue todo el mundo del fútbol y el mundo marca un nuevo hito en el entretenimiento.

412 buscará la revancha después de que perdió el partido en la edición anterior ante un equipo de Luzu que llega a defender ese histórico trofeo que ganaron en mayo a pocos días de que comience el Mundial 2026. En ese momento, el campeón se decidió por penales.

¿Qué canal pasa el partido de Luzu TV vs 412 y a qué hora comienza?

El encuentro de Luzu TV vs 412 comenzará desde la previa a las 13H00 (EC-CO-PE) y 15H00 (ARG). El partido se podrá ver gratis a través del canal de Kick de La Cobra, y por YouTube en Luzu TV.

El primer gran partido fue un 6 a 6 espectacular que se terminó definiendo por penales para Luzu, por lo cual, ahora los chicos de 412 buscarán la épica de tomarse revancha y finalmente sumar una victoria histórica para su canal y para su orgullo que quedó roto tras el primer encuentro.

Así forman los equipos de Luzu vs 412

En redes sociales, ambos equipos anunciaron los jugadores que tendrán para este partido:

412:

Arquero sin guantes

Agusneta

Teo

Cobra

Davo

Gastón Edul

Ian Lucas

A. Occhiato

DT: Beno SDR

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Luzu TV:

Purre (arquero)

Nico Occhiato

Marcos Giles

Santi Talledo

Lucas Spadafora

Diego Casto

Fermín Bo

DT: Martín Garabal