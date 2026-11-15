El sorpresivo nombre que suena para DT de la Selección de Chile

La Selección de Chile tendría entre su terna a nuevo DT a un estratega que dirige en un importante club de América.

La Selección de Chile sigue en la búsqueda de su nuevo entrenador oficial tras un largo interinato de Nicolás Córdova, y ahora han puesto a un DT que genera algo de sorpresa entre las alternativas.

Según informó Cristopher Brandt de ESPN, Gustavo Álvarez volverá a ser ofrecido a la Selección de Chile en diciembre, junto a otros dos entrenadores cuyos nombres todavía no fueron revelados.

El argentino, campeón con Huachipato y con U. de Chile, formaría parte de una terna que será presentada a la directiva de la ANFP. Actualmente dirige a Liga de Quito, aunque su temporada está siendo cuestionada por el rendimiento del equipo.

Reportes de Ecuador señalan que se encontraba analizando su continuidad y preparando el proyecto para el 2027, sin embargo una oferta de la ANFP cambiaría todo.

En la LigaPro de Ecuador estaría ganando cerca de 300 mil dólares al año, mientras que como DT de Chile su salario superaría los 2 millones de dólares, casi siete veces.

Las estadísticas de Gustavo Álvarez en 2027

Al frente de Liga de Quito, Gustavo Álvarez ya ha dirigido un total de 22 partidos entre todas las competencias. Sumando 9 victorias, 6 empates y tan solo 7 derrotas. Sin embargo, quedó fuera en semis de la Copa Ecuador y en cuartos de final de la Copa Libertadores.

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