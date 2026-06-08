Romario se considera uno de los 5 mejores futbolistas de la historia: “Soy un 11 de 10”

El mítico delantero brasileño no dudó al incluirse entre los más grandes jugadores de la historia del fútbol. ¿A qué otros cuatro eligió?

Fiel a su estilo irreverente, directo y sin pelos en la lengua, el legendario delantero brasileño Romario volvió a acaparar los titulares del mundo. En una reciente entrevista con el diario británico The Guardian, el “Baixinho” habló de todo, pero dejó una frase que ya resuena en cada rincón del debate futbolero: se ubicó, sin dudarlo, en lo más alto de la historia de este deporte.

“Si me pides que me ponga una nota, soy un 11 de 10″, sentenció el ex goleador de la Canarinha, demostrando que para él la falsa modestia nunca fue una opción. Durante la charla, el astro que guió a Brasil a la conquista del tetracampeonato en el Mundial de Estados Unidos 1994, dejó en claro el lugar que siente que ocupa en el Olimpo del fútbol al afirmar con total seguridad: “Me considero uno de los cinco mejores jugadores de todos los tiempos”.

Al ser consultado sobre quiénes lo acompañan en ese prestigioso y exclusivo ranking, el exjugador del Barcelona, PSV Eindhoven y Vasco da Gama protagonizó un momento curioso y muy propio de su personalidad. Aunque inicialmente habló de un Top 5, al momento de dar los nombres no quiso dejar a nadie afuera y terminó armando una lista de seis integrantes.

Romario durante la final del Mundial 1994 en la que Brasil venció a Italia por penales (Getty)

“Pelé, Maradona, Messi, Cristiano Ronaldo, yo y Ronaldo [Nazário]. Eso es todo”, aseguró de forma categórica, enumerando a los únicos astros que considera a su altura.

La entrevista sirvió como antesala para analizar el presente de la selección brasileña y su nueva faceta como entrevistador en YouTube, pero fue su inquebrantable autoestima lo que se robó el show.

Publicidad

El brasileño aprovechó para recordar que, más allá de que muchos lo tildaban de “vago” por no gustarle entrenar, lo que lo hacía diferente era su genialidad en la cancha. “Yo era una fuerza a tener en cuenta en el campo y a la mierda el resto. Tenían que aguantarme”, disparó.

Aquel Mundial de 1994 fue parte de una dupla inolvidable junto a Bebeto (Getty)

Mientras siguen los eternos debates sobre quién es el dueño absoluto de la cima del fútbol mundial, Romario ya tiene su propio ranking armado. Y en su lista, su nombre brilla con luz propia, avalado por una carrera legendaria, la Copa del Mundo y una personalidad inigualable.

Publicidad

¿Cuántos partidos jugó Romario en la Selección de Brasil y cuántos goles hizo?

El ex delantero disputó en total 70 partidos con la Selección mayor de su país, en los que convirtió un total de 55 goles (promedio de 0.79 goles por partido)

Esta increíble cifra de 55 goles lo mantiene actualmente como el cuarto máximo goleador histórico de la selección brasileña, siendo superado únicamente por Neymar, Pelé y Ronaldo Nazário.

DATOS CLAVE

El ex futbolista brasileño Romario se autocalificó con un 11 de 10 en The Guardian.

Publicidad

El delantero guió a Brasil para ganar el Mundial de Estados Unidos 1994.