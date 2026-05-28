Romario explicó la gran diferencia entre Messi y Cristiano Ronaldo

El crack brasileño se pone por encima de Cristiano Ronaldo, más no de un Messi al que ve encima de CR7 por un claro motivo.

Las comparaciones entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo han marcado a una generación. Desde hace dos décadas que ambos nombres se unen para analizar un deporte que cambió para siempre desde su ascenso. Romario, desde Brasil, explicó la gran diferencia entre ambos genios del siglo XXI.

”Fui menos que Messi y más que Cristiano”, empezaba analizando el brasileño en charla con LeoDiasTV. Preguntado por sus reflexiones sobre ambos cracks, Romario habló de una diferencia clara para entender por qué el rosarino se encuentra encima de CR7 por lo que queda de eternidad. No es el primero en marcar dicho punto.

“Porque Messi, en mi opinión, es un tipo que nació con ese don. Es innato, él… Todo lo que tiene, ya lo tiene desde que nació. Cristiano se transformó en uno de los más grandes del mundo a lo largo de su carrera. Es decir, su profesionalismo hizo que se convirtiera en quien es. Pero técnicamente, por ejemplo, no se puede ni comparar”, análisis de Romario en LeoDiasTV. Elogia el gen del crack de Argentina y cómo lo exprimió al máximo en el día a día.

En cuanto a CR7 se refiere, marcó como su principal virtud el trabajo en la sombra que ha hecho el luso para llegar a la élite. Lo pone entre los mejores 9 de todos los tiempos: “Cuando hablo de esos que jugaban menos, me refiero a que yo era más completo que ellos. Por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Ya le oí decir y leí que él es el mejor jugador de todos los tiempos. Para mí no lo es, pero respeto esa posición cien por ciento, que él tiene ese derecho. Sí puede decir que está entre los cinco mejores delanteros”.

Romario no duda de las diferencias entre Messi y CR7: GETTY

Talento vs. trabajo. Esfuerzo vs. don. Calidad vs. horas y horas de trabajo. Así ve Romario la gran diferencia entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ambos cracks se alistan para disputar su última Copa del Mundo en semanas, donde intentarán quedarse con el último round de una rivalidad que ha marcado a una generación.

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Romario, feliz de tener a Neymar en el Mundial

“La selección es el lugar para los mejores y más talentosos y ningún entrenador debería prescindir de un jugador con el talento de Neymar. Es mejor tener a un crack como Neymar, aunque no esté al 100%, que convocar a cualquier otro jugador. ¡Preste atención, señor!“, analizaba igualmente Romario tras semanas llenas de polémica sobre el crack del Santos.

Uno que en las últimas horas fue noticia. Neymar no pudo completar el último entrenamiento de Brasil y tuvo que retirarse a un hospital por problemas en su tobillo. Ahora mismo se le realizan pruebas de cara a descartar males mayores y que le impidan comandar la lista de Carlo Ancelotti. Es otro que, como CR7, tiene una última bala para ser campeón del mundo en semanas.

Datos claves

Romario declaró en LeoDiasTV que fue menos que Messi y más que Cristiano Ronaldo.

declaró en LeoDiasTV que fue menos que Messi y más que Cristiano Ronaldo. El exfutbolista situó a Cristiano Ronaldo entre los cinco mejores delanteros de la historia.

entre los cinco mejores delanteros de la historia. Neymar abandonó el entrenamiento de Brasil hacia un hospital por problemas en su tobillo.