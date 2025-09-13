Es tendencia:
Partidos de hoy, sábado 13 de septiembre de 2025

Conoce la programación más completa de una jornada a puro fútbol en todo el mundo.

Real Madrid se mide frente a Real Sociedad.
© Getty ImagesReal Madrid se mide frente a Real Sociedad.

El fútbol no se detiene y este sábado 13 de septiembre viene cargado de acción en distintas ligas y torneos del mundo. Desde Europa hasta Sudamérica, pasando por México y la MLS, los fanáticos tendrán una jornada intensa para seguir a sus equipos favoritos.

A continuación, la agenda completa con los horarios adaptados a seis husos horarios: Argentina (ART), Colombia (COT), Chile (CLT), Perú (PET), Estados Unidos Este (ET) y España (CET).

Fútbol Argentino – Liga Profesional Clausura

  • Godoy Cruz vs Barracas Central – 14:30 (ARG), 12:30 (COL/PER), 13:30 (CHI/ET), 19:30 (ESP)
  • Independiente vs Banfield – 16:45 (ARG), 14:45 (COL/PER), 15:45 (CHI/ET), 21:45 (ESP)
  • Estudiantes vs River Plate – 19:00 (ARG), 17:00 (COL/PER), 18:00 (CHI/ET), 00:00 (ESP)
  • San Lorenzo vs Atlético Tucumán – 21:15 (ARG), 19:15 (COL/PER), 20:15 (CHI/ET), 02:15 (ESP)

Fútbol Colombiano – Liga BetPlay Finalización

  • Fortaleza CEIF vs América de Cali – 16:00 (COL/PER), 18:00 (ARG/CHI), 17:00 (ET), 23:00 (ESP)
  • Alianza vs Millonarios – 18:10 (COL/PER), 20:10 (ARG/CHI), 19:10 (ET), 01:10 (ESP)
  • Once Caldas vs Envigado – 20:20 (COL/PER), 22:20 (ARG/CHI), 21:20 (ET), 03:20 (ESP)
  • Atlético Nacional vs Bucaramanga – 22:30 (COL/PER), 00:30 (ARG/CHI), 23:30 (ET), 05:30 (ESP)

Fútbol Peruano – Liga 1

  • Sport Boys vs Comerciantes – 15:00 (PER/COL), 17:00 (ARG/CHI), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Alianza Atlético vs Juan Pablo II College – 17:15 (PER/COL), 19:15 (ARG/CHI), 18:15 (ET), 00:15 (ESP)
  • Alianza Lima vs Deportivo G. – 21:00 (PER/COL), 23:00 (ARG/CHI), 22:00 (ET), 04:00 (ESP)

Fútbol Chileno – Primera División

  • Unión Española vs Audax Italiano – 12:30 (CHI/ARG), 10:30 (COL/PER), 11:30 (ET), 17:30 (ESP)
  • O’Higgins vs Palestino – 15:00 (CHI/ARG), 13:00 (COL/PER), 14:00 (ET), 20:00 (ESP)
  • Cobresal vs Huachipato – 17:30 (CHI/ARG), 15:30 (COL/PER), 16:30 (ET), 22:30 (ESP)
  • U. de Chile vs U. Católica – 20:00 (CHI/ARG), 18:00 (COL/PER), 19:00 (ET), 01:00 (ESP)
Fútbol Mexicano – Liga MX

  • Mazatlán vs Pumas UNAM – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Pachuca vs Cruz Azul – 20:00 (MEX/COL/PER), 22:00 (ARG/CHI), 21:00 (ET), 03:00 (ESP)
  • Tigres UANL vs León – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)
  • Atlas vs Santos Laguna – 22:00 (MEX/COL/PER), 00:00 (ARG/CHI), 23:00 (ET), 05:00 (ESP)

Liga de Brasil – Brasileirão

  • Fortaleza vs Gremio – 16:00 (BRA/ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)
  • Palmeiras vs Internacional – 18:30 (BRA/ARG/CHI), 16:30 (COL/PER), 17:30 (ET), 23:30 (ESP)
  • Fluminense vs Corinthians – 21:00 (BRA/ARG/CHI), 19:00 (COL/PER), 20:00 (ET), 02:00 (ESP)

Copa de Brasil – Série D

  • Náutico PE vs Guarani SP – 17:00 (BRA/ARG/CHI), 15:00 (COL/PER), 16:00 (ET), 22:00 (ESP)
  • Caxias RS vs São Bernardo SP – 19:30 (BRA/ARG/CHI), 17:30 (COL/PER), 18:30 (ET), 00:30 (ESP)
Competiciones Europeas destacadas

LaLiga

  • Getafe vs Real Oviedo – 09:00 (ARG), 07:00 (COL/PER), 08:00 (ET), 14:00 (ESP)
  • Real Sociedad vs Real Madrid – 11:15 (ARG), 09:15 (COL/PER), 10:15 (ET), 16:15 (ESP)
  • Athletic Club vs Villarreal – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Atlético Madrid vs Alavés – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Premier League

  • Arsenal vs Nottingham Forest – 08:30 (ARG), 06:30 (COL/PER), 07:30 (ET), 13:30 (ESP)
  • Bournemouth vs Brighton – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Crystal Palace vs Everton – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • Fulham vs Newcastle – 11:00 (ARG), 09:00 (COL/PER), 10:00 (ET), 16:00 (ESP)
  • West Ham vs Tottenham – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
  • Brentford vs Chelsea – 16:00 (ARG), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Serie A

  • Cagliari vs Parma – 10:00 (ARG), 08:00 (COL/PER), 09:00 (ET), 15:00 (ESP)
  • Fiorentina vs Napoli – 13:45 (ARG), 11:45 (COL/PER), 12:45 (ET), 18:45 (ESP)
  • Juventus vs Inter – 13:30 (ARG), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)
Bundesliga – Jornada 3

  • Freiburg vs Mainz – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • RB Leipzig vs Stuttgart – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Union Berlin vs Hoffenheim – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Heidenheim vs Borussia Dortmund – 10:30 (ARG/CHI), 08:30 (COL/PER), 09:30 (ET), 15:30 (ESP)
  • Bayern Múnich vs Hamburgo – 13:30 (ARG/CHI), 11:30 (COL/PER), 12:30 (ET), 18:30 (ESP)

Ligue 1 – Jornada 4

  • Niza vs Nantes – 12:00 (ARG/CHI), 10:00 (COL/PER), 11:00 (ET), 17:00 (ESP)
  • AJ Auxerre vs Mónaco – 16:00 (ARG/CHI), 14:00 (COL/PER), 15:00 (ET), 21:00 (ESP)

Liga de Portugal – Jornada 5

  • Moreirense vs Rio Ave – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • Estoril vs AVS – 11:30 (ARG/CHI), 09:30 (COL/PER), 10:30 (ET), 16:30 (ESP)
  • FC Oporto vs Nacional – 14:00 (ARG/CHI), 12:00 (COL/PER), 13:00 (ET), 19:00 (ESP)
  • Famalicão vs Sporting CP – 16:30 (ARG/CHI), 14:30 (COL/PER), 15:30 (ET), 21:30 (ESP)
