Portugal, sin Cristiano Ronaldo, cae en el Ranking FIFA y altera su destino en el Mundial 2026

La Selección de Portugal (primero de su zona con 10 unidades) cayó 2 a 0 con Irlanda el pasado jueves y complicó su destino de cara a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Es que no solo que dejó en el camino 3 puntos que le permitieron a Hungría arrimarse en la tabla de posiciones del Grupo F (los húngaros vencieron 1 a 0 a Armenia y quedaron a 2 puntos), sino que Cristiano Ronaldo fue expulsado y no podrá estar vs. Armenia este domingo.

Con este escenario; sin el ex Real Madrid, Juventus, Manchester United y Sporting de Lisboa ante el elenco armenio (debe cumplir una fecha de suspensión, a la espera de que la FIFA determine cuántos partidos de pena recibirá por el codazo en la espalda al defensa irlandés Dara O’Shea); los lusos definirán en la última fecha de las Eliminatorias de la UEFA su clasificación al torneo que se desarrollará en Norteamérica.

Sin embargo, si bien los partidos hay que jugarlos, parece bastante improbable que Portugal, aunque no pueda contar con Cristiano Ronaldo, vaya a perder con Armenia jugando de local en el Estadio do Dragão de Porto. Pero lo que sí ya sucedió con la caída ante Irlanda fue un importante descenso en el Ranking FIFA, lo que afectará directamente en el sorteo del próximo 5 de diciembre.

El combinado ibérico inició la fecha FIFA de noviembre en el quinto puesto de la tabla mundial de seleccionados nacionales. Con el 2 a 0 adverso, le dejó su lugar a Brasil que, en su caso, venció 2 a 0 a Senegal en un amistoso que se disputó en el Emirates Stadium de Londres. Y en ese mismo sentido, le permitió a Países Bajos (1 a 1 con Polonia) que se le pegará en dicha clasificación.

Así quedó el Ranking FIFA con la última actualización que se hizo en octubre.

Por lo tanto, su cierre en las Eliminatorias de la UEFA, dependiendo los resultados, lo podrían hacer caer, incluso, al séptimo puesto del Ranking FIFA, por lo que llegaría a ser el décimo en el orden del bombo de los cabezas de serie, cuando antes del parón estaba en el octavo escalón.

Publicidad

Publicidad

El orden de los seleccionados que compondrán el Bombo 1 en el sorteo de la Copa del Mundo tras los partidos de la primera jornada de la fecha FIFA de noviembre

ver también Colombia sufrió, pero sacó la victoria ante Nueva Zelanda en la fecha FIFA

ver también Los bombos del sorteo del Mundial 2026: cómo quedan y quienes serán cabezas de serie

México

Estados Unidos

Canadá

España

Argentina

Francia

Inglaterra

Brasil

Portugal

Países Bajos

Bélgica

Alemania