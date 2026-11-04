Récord Guinness: Así fue la pelea en Brasil que dejó 51 expulsados en un partido

¡El partido más salvaje de la historia! Récord Guinness: Así fue la pelea en Brasil que dejó 51 expulsados en un solo partido. ¡Mira cómo ocurrió!

Cuando parecía que casi todo se había visto en un partido de fútbol, llegó un récord Guinness que le dio la vuelta al mundo. Un encuentro en Brasil dejó como saldo 51 expulsados tras una batalla campal. ¡A los hechos!

Uberlândia jugaba contra Mamoré en el Campeonato Sub-20 de Minas Gerais, Brasil cuando al minunto 10 del segundo tiempo empezó el caos. Davi Fernandes Bittencourt anotó el tercer gol de Mamoré y celebró provocando al banco de suplentes rival con gestos que desataron furia.

Tanto jugadores como el cuerpo técnico del Uberlândia respondieron a la provocación de Fernandes y empezó la pelea que duró unos 40 minutos, aproximadamente. Por supuesto que el partido se suspendió y la feria de tarjetas rojas empezó en 3, 2, 1…

Video: Así fue la pelea en Brasil que dejó 51 expulsados en un partido

La pelea récord en Brasil. (Foto: X)

El árbitro Fernando Patrick Drosghic Modesto terminó expulsando a 43 futbolistas y ocho miembros de los cuerpos técnicos de ambos equipos. La pelea en el estadio Parque do Sabiá también dejó un saldo de 14 puertas rotas, graves daños en lavamanos duchas, bancos de madera, cableado eléctrico y también se destruyeron camillas y dos bañeras de hidromasaje en los vestuarios. ¡Video!

🇧🇷 51 EXPULSADOS en un partido en Brasil es nuevo récord Guinness.

Fue un partido en la categoría Sub-20 semifinal entre Uberlândia y Mamoré que ganaba 3-1. Según el informe del árbitro, 3 Rojas en el partido regular y 48 Rojas por la trifulca que duró 40 minutos al final. pic.twitter.com/TiFxQaSR57 — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) November 4, 2026

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Árbitro denunció amenaza de muerte tras 51 expulsiones en Uberlândia vs. Mamoré

Como si algo más faltara a la escandalosa pelea que dejó 51 expulsiones, el árbitro Modesto denunció en su informe que recibió insultos y una supuesta amenaza de muerte por parte de los dirigentes del Uberlândia.

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