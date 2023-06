Una polémica enorme se vivió en las últimas horas, con respecto al hecho donde fue protagonista Takefusa Kubo. El crack asiático recibió una camiseta de la Selección Peruana como obsequio, al término del partido. Como muestra de un gran cotejo.

Intercambió con el defensa central del Girona, Alexander Callens, a quien le agradeció en cancha el gesto. Se conocen bien de la Liga Española. Pero minutos después, el enganche de la Real Sociedad, se hizo el desentendido, al punto de soltar la indumentaria sagrada en el piso.

Hizo como que se le cayó la camiseta de la Selección Peruana, y la esperanza de Japón, fue protagonista de las críticas en redes sociales. Al punto de ver una carta de disculpas, por parte del joven Takefusa Kubo. Quien utilizó su cuenta de Instagram para transparentar el suceso.

Mediante una historia, pidió perdón a todo lo que pasó en las últimas horas: “No era mi intención dejar la camiseta allí. Estaba pendiente de mi lesión en el tobillo y se me olvidó por completo que la llevaba en la mano. Perdón a la gente de Perú que se sintió mal por eso. No era mi intención, pero se me descuidó (ese) detalle”.

Takefusa Kubo ahora entrará en unas merecidas vacaciones luego de romperla con el cuadro español, y dar destellos de talento en la Selección Japonesa. Un crack con todas sus letras, pero su acción en contra de la Selección Peruana, quedará en la retina de nuestros compatriotas por un largo tiempo.