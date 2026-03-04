Es tendencia:
Piero Hincapié

VIDEO | Piero Hincapié salva al Arsenal y le dice al DT de Brighton que se calle

Piero Hincapié dejó una viral imagen en el partido de Brighton contra Arsenal.

Por Jose Cedeño Mendoza

El viral gesto de Piero Hincapié contra el DT del Brighton
© Imago/ Edit BVEl viral gesto de Piero Hincapié contra el DT del Brighton

Este miércoles 4 de marzo de 2026 Piero Hincapié ayudó a Arsenal a sacar una victoria de oro ante Brighton. El central ecuatoriano acabó jugando, de nuevo, un partidazo. El tricolor estuvo muy bien en defensa, donde volvió a ser central, y también dejó un viral gesto.

Sobre el final del primer tiempo, el central ecuatoriano se movió en defensa para quitarle una oportunidad clara de gol a Brighton. La jugada defensiva mostró el espectacular momento que está viviendo el jugador tricolor para defender con los ‘Gunners’.

Por otro lado, no se vio en TV, pero Piero Hincapié protagonizó una viral imagen. Cuando el jugador tricolor iba a sacar un lateral, el DT de Brighton, Fabian Hürzeler, le estaba hablando al ecuatoriano y el tricolor le hizo el popular gesto de que se calle la boca.

Con esta victoria, el jugador ecuatoriano y Arsenal están cada vez más cerca de ganar la Premier League, más aún después de que Manchester City no pudiera con el Forest. Los de Arteta volvieron a sacar una ventaja de 7 puntos a falta de 9 jornadas.

La tabla de posiciones de la Premier League

¿Se calienta el Clásico? No pudieron contra Botafogo y Vicente Sánchez le puso este apodo a Barcelona SC

¿Se calienta el Clásico? No pudieron contra Botafogo y Vicente Sánchez le puso este apodo a Barcelona SC

Tras la sufrida victoria de Arsenal y el empate de Manchester City, así quedó la tabla de posiciones de la Premier League:

En síntesis:

  • Piero Hincapié destacó en la victoria del Arsenal frente al Brighton este 4 de marzo.
  • El conjunto de Arteta amplió su ventaja a 7 puntos sobre el Manchester City.
  • El triunfo del Arsenal mantiene al equipo como líder a falta de 9 jornadas.
