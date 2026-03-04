¿Se calienta el Clásico? No pudieron contra Botafogo y Vicente Sánchez le puso este apodo a Barcelona SC

Vicente Sánchez dirigirá su primer Clásico del Astillero este sábado, 7 de marzo de 2026, cuando visite a Barcelona SC en el Estadio Monumental. El entrenador está viviendo sus primeros pasos en Ecuador y ya empató con Emelec. El DT no dudó en ponerle un apodo a Barcelona SC.

Este miércoles 4 de marzo de 2026 los miembros de Emelec atendieron a los medios de comunicación y Vicente Sánchez dedicó unas palabras a su siguiente rival. El DT uruguayo estuvo pendiente de cómo le fue al ‘Ídolo’ en la Copa Libertadores.

“Por supuesto que vimos al rival, lo analizamos. Por líneas generales, es un equipo muy intenso, que jugó como local, en su partido de Copa. Sabemos la importancia que tiene el Clásico, la historia que tiene un Clásico. Es muy importante para la directiva, para la afición”, comentó el entrenador.

Aunque cambió la cara y tiene un equipo mucho mejor, no deja de ser el segundo partido de Emelec en toda la temporada. El club apenas empezó a trabajar bien en su pretemporada a finales del mes de febrero y no disputó partidos amistosos.

Tweet placeholder

Barcelona SC pudo diferir el Clásico del Astillero, pero decidió jugarlo en un movimiento sorpresivo. La intención del equipo amarillo, como reveló César Farías, es justamente hacerle sentir al equipo azul el ritmo futbolístico que ellos no pueden tener.

Publicidad

Publicidad

El contrato de Vicente Sánchez con Emelec

ver también Deportivo Cuenca vs Libertad HOY: ¿Qué canal pasa el partido de Copa Sudamericana?

Vicente Sánchez firmó un contrato con Emelec hasta mediados de 2027. El DT cuenta con el total apoyo de la directiva, y es por eso que finalmente decidió que varios jugadores se vayan del club.

¿A qué hora y qué canal pasa el Clásico del Astillero?

El próximo Clásico del Astillero entre Barcelona SC y Emelec comenzará desde las 16H30 y será transmitido por Zapping Sports. Se espera un estadio al tope de su capacidad.

Encuesta¿Qué equipo gana? ¿Qué equipo gana? Ya votaron 0 personas

Publicidad

Publicidad

En síntesis: