El emotivo homenaje que La Liga y los equipos del fútbol español le harán a Jesús de Miguel

Desde la Real Federación Española y la Liga confirman el homenaje que se le hará a Jesús de Miguel.

La memoria de Jesús de Miguel seguirá recibiendo importantes homenajes en el mundo del fútbol, y ahora ya se reveló lo que se hará en su país, España. La Real Federación Española y La Liga confirmaron cómo se rendirá tributo al delantero este fin de semana.

Jesús de Miguel falleció tras un trágico choque con Jesús Owono en el partido de Tenerife vs FC Andorra. El fútbol mundial está conmocionado por este hecho y es por eso que este fin de semana se espera un emotivo homenaje para su memoria:

“La Real Federación Española de Fútbol, LALIGA y Liga F rendirán homenaje a Jesús de Miguel, jugador del CD Tenerife fallecido recientemente, durante la próxima jornada, que se disputa del 6 al 9 de noviembre. Las tres instituciones, junto a clubes y futbolistas, han acordado un conjunto de acciones para que todo el fútbol español le recuerde de forma unida en cada estadio, bajo el lema: “Siempre en nuestro recuerdo“, dice el comunicado de la RFEF.

Por otro lado, también hay detalles de lo que sucederá en la cancha: “Los futbolistas titulares de ambos equipos saldrán al terreno de juego entremezclados y vistiendo una camiseta especial con el dorsal 9 y el lema «Siempre en nuestro recuerdo». Junto a los árbitros, formarán un semicírculo abrazados en torno al punto del campo en el que se produjo la jugada del pasado lunes y depositarán una ofrenda floral en su memoria”, se reveló.

«𝗦𝗶𝗲𝗺𝗽𝗿𝗲 𝗲𝗻 𝗻𝘂𝗲𝘀𝘁𝗿𝗼 𝗿𝗲𝗰𝘂𝗲𝗿𝗱𝗼»: el fútbol español se une en 𝗵𝗼𝗺𝗲𝗻𝗮𝗷𝗲 a Jesús de Miguel.@rfef, @LaLigaCorp y @LigaF_oficial, junto a clubes, jugadores y aficiones, le dedicarán la próxima jornada como muestra de apoyo y cariño a su familia, a sus… pic.twitter.com/F31CN75OZm — RFEF (@rfef) November 5, 2026

Cuando los partidos avancen también se hará otro tributo a la memoria del delantero: “En la primera interrupción a partir del minuto 9, en referencia a su dorsal, el árbitro detendrá el encuentro y los videomarcadores proyectarán un vídeo en homenaje al jugador. Tras el aplauso de los futbolistas desde sus posiciones, se reanudará el juego.” avisó la RFEF.

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El Almería también donará dinero para la familia de Jesús de Miguel

La familia de Jesús de Miguel también recibió la noticia de que el Almeria avisó que para el partido de la jornada 34 cuando reciban al Tenerife (club de Jesús de Miguel) se donará a la familia toda la taquilla del partido. Un gesto importante en este momento de mucho dolor.

En síntesis: