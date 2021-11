El lanzamiento de los juegos no fue lo que Rockstar esperaba y ahora trabajan a contracorriente para solucionar todo.

No es ningún secreto que el lanzamiento de GTA Trilogy: The Definitive Edition estuvo lejos de lo que Rockstar Games esperaba, y si bien no fue un Cyberpunk 2077, muchos fanáticos criticaron los problemas de rendimiento general de estos remakes.

Estos problemas van desde los gráficos hasta técnicos, e incluso el launcher de Rockstar debio ser removido durante algunas horas para solucionar los problemas más graves. Y los desarrolladores han estado trabajando a contracorriente para solucionarlos.

En la página de soporte de Rockstar Games dieron a conocer el estado del cliente y mientras informaban sobre el regreso de las funciones del launcher, aprovecharon para comentarle a los fanáticos que estan trabajando en actualizaciones para mejorar el rendimiento general de Grand Theft Auto Trilogy - The Definitive Edition.

Esperamos que Rockstar tarde lo menos posible en lanzar estos necesarios parches, ya que la trilogía de remasterizaciones de GTA III, GTA San Andreas y GTA Vice City generó gran expectativa, la cual se transformó en decepción con el estado de los juegos en su lanzamiento.